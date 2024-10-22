新聞評論／卓榮泰自比餐廳食客 菜單中沒有人民

中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰在臉書以「餐廳點菜」為喻說，引發討論。卓榮泰22日指真正的重點是可嘗試依預算法第93條規定，立法院與行政院共同指出彌補資金的來源。前左為行政院祕書長龔明鑫、右為發言人李慧芝。（中央社）

中央政府總預算 連續被卡，行政院長卓榮泰在臉書發表「點菜說」，稱同事聚餐擬以1000元（台幣，下同，約31.2美元）點4道菜，但餐廳卻堅持他必須點第5道菜才肯上菜。卓榮泰還進一步引申，他們主張請「消保官」來仲裁，餐廳卻說他們恐嚇。卓揆的結論是，「餐廳可以把我趕出去」，暗喻在野黨可以「倒閣」，然後一切重來。嚴肅的預算案之爭，竟被卓揆不倫不類地比喻為餐廳點菜，還自比為「客人」，真是一場低級民主笑話！

此事的重點，完全不在誰要點幾道菜，也不在餐廳與客人的爭執在現實上是否可能發生。問題在，行政院長竟然把自己形容為「消費者」，把審查總預算的立法院想像成「餐廳」，把預算的編列比喻為「點菜」，更把大法官 形容為「消保官」。不僅每項比喻都荒腔走板，卓榮泰一心一意只想著自己的權利和權力，想著如何把責任推給別人，卻渾然忘了自己的職責和義務。

行政院長的職責，在於率領及綜理各部會推動政務，務求使國家資源獲得有效的運用，讓人民生活得到妥善的照料，也讓台灣未來能有更明亮的發展。卓榮泰過去的行政歷練並無傑出表現，外界原以為，他雖無足夠專業長才駕御各部會的決策，但或許能憑其調和鼎鼐的功夫截長補短。但五個多月下來，他一再暴露自己的弱點，不僅無法擔當行政火車頭幫賴總統分憂解勞，甚至往往聽命於綠營黨團總召柯建銘，使自己頻頻陷於立院的朝野對立戰火之中。

試問，為了區區20多億元原民禁伐補償，卓榮泰不惜讓3兆多的總預算卡關；若非存心嫁禍在野黨，這是基於什麼政治智慧？朝野「和解飯」也吃了，他卻不帶任何解決方案赴宴，這又是什麼和解之道？接著，他又作勢要「來硬的」，宣稱將聲請大法官釋憲；如今又以荒謬的「點菜說」向全民喊冤，還嗆在野黨可以「倒閣」把他趕出餐廳。這一連串演出，其實都在浪費社會資源；卓榮泰的色厲內荏，也愈發凸顯他缺乏解決問題的能力。

檢視卓榮泰的「點菜說」，除了他自居「食客」的荒誕不經，最大的問題是，故事從頭到尾看不到「人民」的存在。閣揆率眾進了餐廳，吵鬧著要點四道菜，然後跟店家槓了起來；在卓揆眼裡，這場爭鬧跟百姓有任何瓜葛嗎？在野黨杯葛總預算，至少是為了原民、農民及健保民眾爭權益；但在卓榮泰的菜單上，卻只有他身為「奧客」的任性和狡賴，人民則徹底消失。

卓揆把自己想像成「消費食客」已很離譜，更可笑的是，他竟把大法官比喻為「消保官」，要他們來仲裁朝野之間的預算「消費糾紛」，脫線到無以復加。根據憲法規定，行政院與立法院之間若發生難以解決的爭執，理當由總統負責「院際協調」。而今，卓榮泰卻故意略過總統，把責任推給大法官，顯示他對憲法連一知半解都算不上。如此一來，他自己丟盡顏面不說，又置賴總統於何地？

行政院上月召開經發會顧問會議，會後即遭學者痛批此會議已演成「利益團體動員會議」，也暴露卓榮泰對經濟發展胸無點墨，才需假藉「體制外」機構來幫他背書撐場面。迄今，外界從未見識到他有何英明決策。蔡政府時代，閣揆蘇貞昌的霸氣凌人讓人反感；但蘇揆所仗恃的，至少還是當時民進黨 的「雙多數」民意。如今以民進黨的「雙少數」民意，卓榮泰卻還表現得如此愚頑，其實只是在增加賴總統的施政負擔。如果卓揆已無以為繼，他應該自行離開餐廳，何須等別人驅趕？