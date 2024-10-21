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在野推無期徒刑加嚴 綠盼跨黨派合作

台灣新聞組／台北21日電
王信福等37名死囚聲請死刑釋憲，憲法法庭認定合憲但限縮適用範圍。（本報資料照片）
王信福等37名死囚聲請死刑釋憲，憲法法庭認定合憲但限縮適用範圍。（本報資料照片）

王信福等37名死囚聲請釋憲，憲法法庭上月認定死刑合憲但限縮適用範圍，遭在野黨批評「實質廢死」。死刑釋憲案宣判滿月，藍白立委紛紛出招反制，民眾黨立法院黨團近日提出修法，主張無期徒刑得宣告不得假釋；曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲也主張無期徒刑分為三級制。

針對藍白立委分別提案修法，民進黨團幹事長吳思瑤表示，死刑合憲有三件事須從法制面修法來做，首先是如何全面避免冤案，確保犯罪嫌疑人的人權與生命權；第二是避免犯罪嫌疑人用任何方式逃避刑責，甚至成為犯罪預謀的一部分；第三則是建立終身監禁制度，無期徒刑不得假釋。

吳思瑤指出，法務部、司法院都在死刑合憲宣判後，研議相關修法做好準備，愈快啟動愈好；針對大法官釋憲結果，啟動必要修法是立法院的責任，例如無期徒刑不得假釋是共識，跨黨派就一起合作修法，這是責任，要加速進行。

民眾黨團近期提出刑法條文修正草案，明定宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，並不受減刑、大赦等影響；死刑減輕者為無期徒刑，法院得同時宣告不得假釋；無期徒刑不得加重，但法院宣告不得假釋者，不在此限。

吳宗憲主張無期徒刑分為三級制，一級終身監禁、二級40年、三級25年。他認為無期徒刑25年到終身不得假釋，兩種選擇「空白」太大，因此才會多提40年得以假釋版本。盼與民眾黨一齊推動。

吳宗憲也提到，由於能否假釋是以犯罪行為時來計算，現在的法律狀態稱作「實質廢死」也不為過，就算以最誇張的例子，在總統府前殺害任何人，都難以判處死刑，所以希望能夠盡早通過終身監禁法案，避免在這段期間犯下嚴重罪嫌的犯人獲得輕判。

此外，現行每兩年舉辦一次的公投，國民黨立委羅智強提出「公民投票法」修正草案，擬恢復「公投綁大選」，被解讀是有意為2026年發起「反廢死公投」準備。他今天上午將與39位黨籍立委發表聯合聲明，主張要救活已被民進黨割喉的公投，還權於民。

羅智強提案，民眾黨立委林國成支持；但民進黨反批是消費嚴肅死刑議題，將公投視為選舉工具。

立法院2019年三讀公投法，將民進黨原主張的「公投綁大選」脫鉤，並於每兩年投票一次。羅智強在立法院上會期提案修正公投法，擬刪除現行「每兩年舉辦一次公投」規定，重新恢復公投綁大選。

憲法法庭上月作出死刑「有條件合憲」判決，被外界質疑等於「實質廢死」，藍營內部有意發起反廢死公投；若公投法修正通過，未來公投可合併與選舉同日舉行。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤以實務面提醒，2018年有多項公投綁大選，對選務造成嚴重負擔，且公投綁大選不見得有利公共事務討論，容易讓意識形態凌駕於上，更何況，2021年民意已對公投綁大選投下反對票，在野黨為何要站在民意對立面？

吳思瑤表示，死刑宣告合憲後，立法院職責是盡快完成配套修法，羅智強該做的事不做，反而將公投視為選舉工具，造成社會分化。

林國成則認為，公投綁大選花費較少，比較符合經濟效益，他個人支持羅智強提案。

公投 民進黨 投票

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