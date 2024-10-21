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財劃法22案立院拚本周完成初審 財部未提出版本

記者邱琮皓／台北21日電
針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰（右）日前立法院備詢時表示行政院的版本，在沒有更好的之前，現在是最好。左為財政部長莊翠雲。（記者曾學仁／攝影）
針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰（右）日前立法院備詢時表示行政院的版本，在沒有更好的之前，現在是最好。左為財政部長莊翠雲。（記者曾學仁／攝影）

立法院財政委員會本周將繼續審查「財政收支劃分法」共計22案，財政部仍未提出版本，但藍白陣營仍期望針對分配公平性進行修法，包括國民黨團仍主張垂直分配比例應調整為6：4，民眾黨則期望在垂直分配增加2700億元（台幣，下同，約85億美元），兩黨力拚本周完成初審，並於本會期完成三讀。

目前財委會有關財劃法相關提案共計22案，除了國民黨與民眾黨版本針對垂直分配有比較大的調整，希望中央能擴大統籌分配稅款，其餘立委提案主要針對水平分配修法，包括依照人口數、原住民族、工業區工廠數量、農地面積等指標，強化地方財源。

國民黨4月送進提案版本後，持續進行溝通。藍營版本最重要的就是調整垂直分配，現行中央、地方財政劃分比例是75：25，國民黨立委、財政委員會召委陳玉珍期望可以修成6：4，讓中央比地方仍多約20%，同時地方有更大的自主權限。

據估算，國民黨原先修法版本，中央將新增釋出財源5777億元，在經過溝通後，國民黨調整版本，以明年度預算來推估，將多出約4000億元下放給地方。

民眾黨立委黃珊珊日前表態，在垂直分配部分，民眾黨的財劃法版本增加統籌分配稅款約2700億元，對地方的補助只會多不會少，並堅守不影響中央正常政事的原則；在水平分配部分，則會讓各地方都能獲得更多統籌分配稅款補助。

據悉，民眾黨團與國民黨團幹部日前針對財劃法溝通時，已確認兩黨共識，財劃法是這個會期「優先且一定要通過」的法案，原先國民黨版本因垂直分配擴大近5800億元、遭外界質疑會影響中央財源調度，也在溝通時修正，兩黨版本現在相當接近，力拚本周將草案完成委員會初審，將是努力方向。

民進黨團方面，僅有部分綠委各自提案，並未提出黨團版本。對於在野黨磨刀霍霍、力拚完成財劃法修法，民進黨團表示，在野黨版本充滿瑕疵，現在重點應在於總預算案，財劃法必須凝聚更多共識，若藍白打算聯手將財劃法送出委員會，黨團將有所應對。

國民黨 預算 民進黨

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