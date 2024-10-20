民調：民進黨支持度再挫 落後藍白聯手6.8個百分點

台灣民意基金會公布最新台灣人政黨支持傾向，民進黨雖穩居第一，卻相較上月下滑，國民黨、民眾黨則呈現相反趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今公布最新民調，31.1%民眾支持民進黨 ，25.3%國民黨 ，12.6%民眾黨，基金會董事長游盈隆分析，過去一個月，藍綠支持度急遽縮小6.5個百分點，白已漸穩住陣腳，藍白聯手的社會基礎已大於綠6.8個百分點，綠、時力支持度加總，仍落後藍白4.5個百分點。

最新民意顯示，20歲以上台灣人中，3成1支持民進黨，2成5支持國民黨，1成3支持民眾黨，時代力量2.3%，其他小黨合計1.4%，2成7中性選民。相較上月，綠重挫4.4個百分點，藍上揚2.1個百分點，白止跌回升0.6個百分點，時力下挫2.8個百分點，中性選民遽增5.3個百分點。

游盈隆指出，民進黨年初贏得總統大選後支持度一路上揚，6月時飆到最高點3成7，遙遙領先國民黨近20個百分點。現在支持度31.1%，是今年3月以來的最低，可能和近一個月來的死刑釋憲結果，惹怒部分傳統支持者，以及獨派陣營開始對賴清德總統兼黨主席「重中輕台」（重中華民國，輕台灣獨立）言論的反彈有關。

游盈隆續指，國民黨年初輸掉總統大選後支持度浮浮沉沉，最低曾到17.8%，始終只能維持第二大黨，與民進黨相比，曾落後到20個百分點，最少也落後5.3個百分點，但自8月開始，連續兩個月支持度站穩23個百分點，如今站上年初以來新高，顯示有股上升氣流出現，難得一見的新氣勢可持續多久，會不會更上層樓，值得觀察。

至於民眾黨，游盈隆分析，年初輸掉總統大選後支持度直線下滑，從1月的22.5%到現在12.6%，共流失44%支持者，衝擊不可謂不大，而黨主席柯文哲遭司法追訴和收押禁見是9月的事，顯然不是黨支持度長期下滑的唯一因素。

游盈隆表示，簡單地說，從8月到10月，民眾黨支持度只下滑1.2個百分點，可以充分證明，雖然主帥九月中箭落馬，但民眾黨支持者並沒因此而作鳥獸散。未來發展將完全看柯文哲司法案情的演變而定。

此民調訪問期間為2024年10月13日至15日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。