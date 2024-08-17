北部缺電政院點名盧秀燕反對「中電北送」 中市嗆甩鍋

行政院發言人點名台中市長盧秀燕反對「中電北送」，遭到中市副市長鄭照新（中）反擊。 （圖／台中市新聞局提供）

行政院發言人陳世凱昨公開承認，北台灣電力不足缺口達200億度，反對「中電北送」喊得最大聲的是台中市長盧秀燕 。台中市副市長鄭照新反擊，指前台中市長林佳龍、高雄市長陳其邁都提過全國碳排不應過度集中在單一區域，且如果台灣不缺電，就不會有中電北送、南電北送的問題，暗指政院將缺電問題甩鍋給台中市。

本報系聯合報報導，針對行政院點名盧秀燕反對「中電北送」最大聲，鄭照新表示，能源穩定是國家安全問題，問題在缺電本身，不缺電便沒有中電北送和南電北送的地方電力排擠問題，陳其邁市長更強調全國碳排應該有「綠色的均衡」。

鄭照新強調，陳世凱發言人出身台中海線，應該最了解台中人之苦，地方對中火減煤時程加速的渴望，前市長林佳龍也提過「中電中用」的說法，相信陳在了解林佳龍、陳其邁對電力北送的不平之鳴後，會有更成熟的說法。

鄭照新說，區域發電要平衡，基於國家安全與電力調度的考量，發電不應集中在單一區域，否則風險太高，會讓台灣能源供應更加脆弱，也不利民生和產業。

台北中國時報報導，面對台電董事長曾文生稱不供電給桃園以北、用電量5MW以上的數據中心，引來北北桃地方首長抨擊台電「重南輕北」，意圖獨厚綠營執政縣市後，陳世凱公開承認北部供電不夠，但是卻將北部供電不足的矛頭指向反對「中電北送」的台中市長盧秀燕，引甩鍋質疑。

商總理事長許舒博也表示，政府稱北部供電不夠，但若高科技業都集中到南部，恐怕電力也不足，反而應該在能源政策「不要鐵板一塊」，要思考多元發電。

行政院近日坦言，北部電力不足，去年供電缺口達200億度。桃園市長張善政 昨表示，過去八年錯誤能源政策露出真相，北部缺電靠中電、南電北送，中央過去花費數千億（台幣，下同）強化電網，錢到底花到哪裡去？新北市長侯友宜 說，缺電不是今年才發生，政府多年來不想解決，多元能源配比才能一勞永逸。