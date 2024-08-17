罷樑10月13日投票 藍大咖9月起輪番赴基隆挺謝國樑

「罷樑」成案，基隆市長謝國樑16日說，希望台灣不要有惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。（記者黃義書／攝影）

基隆市長謝國樑罷免 案，中選會昨天召開委員會通過罷免案成案，並決定在10月13日舉行罷免投票 ，需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。謝國樑表示，罷免案已經很明顯被拿來做為重選的工具，此風不可長，他也希望台灣不要有這樣惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。

來源：聯合新聞網

中選會主委李進勇昨表示，本次提議人和連署人名冊查對期間，發生「若干失序狀況」，主因是基隆市選委會部分人員無法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有掌握法令和函釋意旨，中選會本於主管選委會的職責，依法指揮監督，才能把查對工作導回正軌。

中選會主委李進勇16日指出，基隆市選委會發生「若干失序狀況」，選務工作結束後必須要加以懲處。（記者潘俊宏／攝影）

李進勇強調，每次選務工作結束後，除了檢討業務之外，對選務人員的辛勞要記功，如果有不周到之處，也必須要加以懲處。李進勇這番說法，引發基層選務人員炸鍋，批中選會接連施壓，手伸進地方選委會，「就是要我們閉嘴」。

根據選罷法規定，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即為通過，換言之，罷免案投票成立，需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。

中選會副主委陳朝建說，謝國樑應該在29日前提出答辯書，9月3日前正式發布公告並陸續辦理相關選務事項。

謝國樑昨天得知中選會結果後表示，這場選舉是要告訴更多的民眾，需要出來投不同意罷免的這個選項，而不是支持謝國樑在家不投票，只要宣導能夠到位，依目前的民意依歸，他會勝選。

是否擔心民進黨介入罷免案，謝國樑說，民進黨一直都在介入這場罷免案，大家都已心知肚明，「最後一定會看到他們大舉而出，都有心理準備，會適當應對」。

國民黨 全面加強「固樑」行動，且定調正面迎戰「國家機器」，接下來除了黨內「大咖」將輪番到基隆力挺謝國樑，國民黨立院黨團昨也宣布，9月起每天都安排藍委到基隆宣講，並規畫大型造勢，首場預計9月6日登場，希望能遏止惡意罷免歪風。