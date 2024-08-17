我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

罷樑10月13日投票 藍大咖9月起輪番赴基隆挺謝國樑

台灣新聞組／台北17日電
「罷樑」成案，基隆市長謝國樑16日說，希望台灣不要有惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。（記者黃義書／攝影）
「罷樑」成案，基隆市長謝國樑16日說，希望台灣不要有惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。（記者黃義書／攝影）

基隆市長謝國樑罷免案，中選會昨天召開委員會通過罷免案成案，並決定在10月13日舉行罷免投票，需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。謝國樑表示，罷免案已經很明顯被拿來做為重選的工具，此風不可長，他也希望台灣不要有這樣惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。

來源：聯合新聞網

中選會主委李進勇昨表示，本次提議人和連署人名冊查對期間，發生「若干失序狀況」，主因是基隆市選委會部分人員無法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有掌握法令和函釋意旨，中選會本於主管選委會的職責，依法指揮監督，才能把查對工作導回正軌。

中選會主委李進勇16日指出，基隆市選委會發生「若干失序狀況」，選務工作結束後必須...
中選會主委李進勇16日指出，基隆市選委會發生「若干失序狀況」，選務工作結束後必須要加以懲處。（記者潘俊宏／攝影）

李進勇強調，每次選務工作結束後，除了檢討業務之外，對選務人員的辛勞要記功，如果有不周到之處，也必須要加以懲處。李進勇這番說法，引發基層選務人員炸鍋，批中選會接連施壓，手伸進地方選委會，「就是要我們閉嘴」。

根據選罷法規定，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即為通過，換言之，罷免案投票成立，需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。

中選會副主委陳朝建說，謝國樑應該在29日前提出答辯書，9月3日前正式發布公告並陸續辦理相關選務事項。

謝國樑昨天得知中選會結果後表示，這場選舉是要告訴更多的民眾，需要出來投不同意罷免的這個選項，而不是支持謝國樑在家不投票，只要宣導能夠到位，依目前的民意依歸，他會勝選。

是否擔心民進黨介入罷免案，謝國樑說，民進黨一直都在介入這場罷免案，大家都已心知肚明，「最後一定會看到他們大舉而出，都有心理準備，會適當應對」。

國民黨全面加強「固樑」行動，且定調正面迎戰「國家機器」，接下來除了黨內「大咖」將輪番到基隆力挺謝國樑，國民黨立院黨團昨也宣布，9月起每天都安排藍委到基隆宣講，並規畫大型造勢，首場預計9月6日登場，希望能遏止惡意罷免歪風。

罷免 投票 國民黨

上一則

陸船翻覆案 國台辦拒接受 批台灣刻意卸責

下一則

幼園狼師性侵兒童拍片 恐逾20人受害 重判28年

延伸閱讀

基隆市長罷免案10月5日投票？藍批中選會急了 綠批市長政治惡鬥

基隆市長罷免案10月5日投票？藍批中選會急了 綠批市長政治惡鬥
罷免基隆市長預料成案 傳謝國樑10月5日生日當天投票

罷免基隆市長預料成案 傳謝國樑10月5日生日當天投票
基隆罷樑固樑激戰 馬英九二度挺謝國樑

基隆罷樑固樑激戰 馬英九二度挺謝國樑
洪秀柱赴基隆挺謝國樑 批民進黨想藉罷免翻轉國會少數

洪秀柱赴基隆挺謝國樑 批民進黨想藉罷免翻轉國會少數

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系資料照

聽到太太做這件事 柯文哲驚嚇大叫「天啊」

2024-08-16 15:32
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路