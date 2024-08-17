監院重啟彈劾陳宗彥？監委：再討論 藍：護航院可廢

國民黨立委李彥秀（右）和羅智強（左），批監察院淪為「廢物院」、「護航院」。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府期間，涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，依貪汙治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑。對於在野黨要求監察院重啟彈劾 程序，當初提案調查陳宗彥的監委王美玉表示，監察院有一定程序跟相關規定，根據相關法規規定，看怎麼處理再研究，目前沒有定見，還要和其他監委討論。

監察院曾調查過陳宗彥案，且提出彈劾，但在今年2月的彈劾審查會上，與會監委認定與檢方大不同，以懸殊比數僅二票成立、11票不成立，彈劾不成立，引起輿論譁然。

對此，國民黨 立委直批監察院淪為執政黨「東廠」，更凸顯國會聽證、調查權的必要。

國民黨立委羅智強表示，這也再度證明監察院就是個「廢物院」；國民黨立委賴士葆則直言，監察院只彈劾藍不彈劾綠，淪為執政者打手，可以廢掉了。

羅智強表示，台南地檢署為何在蔡英文執政的時代不辦，到賴清德 執政時才辦？是否有涉及吃案、壓案、包庇、縱放，請司法檢調以及民進黨好好交代。

國民黨立委李彥秀說，台南地檢署的起訴書以及求處重刑，徹底打臉監察院議決，再次證明監察院早已淪為失去功能的「護航院」，甚至成為涉貪涉黃官員的遮羞布。陳宗彥已仕途黯淡，卻善用他與公部門間的「溝通」長才，華麗轉身到上市公司子公司董事會坐領高薪，請問全民能接受嗎，賴清德總統不該說句話？呼籲監察院應立即啟動二次調查程序。

民眾黨立委黃國昌表示，無法接受監察院縱放陳宗彥，希望監察院長陳菊以及當初11位護航陳宗彥的監察委員，出來面對，給社會大眾交代。