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民眾黨人頭公司風波 柯妻改口：兒出資 藍：關鍵誰經營

記者林縉明、王千豪／台北17日電
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆用兒子名義開公司，陳佩琪昨在臉書貼上存摺照稱，兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，自己出資開公司，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律? 她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？

陳佩琪目前擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任，日前稱受限公務人員身分無法當公司負責人，因此用別人名義開公司，引發人頭公司爭議。 台北市立聯合醫院回應，將請陳佩琪提供相關說明，若有違法兼職情事，將依規定辦理。

陳佩琪自爆擔任公務員期間，以別人的名字開設公司，準備開設「小草咖啡廳」，之後又自揭「別人」就是兒子；柯文哲回應稱那個不是人頭，就是「父母太疼愛小孩子」。昨天是陳佩琪生日，陳佩琪一早在臉書發文，對於用兒子名義開公司爭議，表示兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律? 她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？

陳佩琪在臉書貼上存摺照稱，她兒子兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名...
陳佩琪在臉書貼上存摺照稱，她兒子兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，她參與是開戶前和兒子商討公司名稱，她這樣違反什麼公務人員服務法？ （取材自陳佩琪臉書）

陳佩琪秀出存摺指公司資金為兒子所有，起初戶頭的10萬元台幣（約3100美元）是兒子自己的，餘額明細和開戶至今零交易，父母親沒投入任何錢，未來有的話也會控制在每人每年可贈與的244萬台幣額度內，超過也會申報贈與。

陳佩琪說，她在臉書上反諷寫說有犯意，犯意就是退休後想再繼續做事，但還沒執行，她好怕，所以請從輕量刑，這種反諷的寫法還真的在名嘴、政論節目和民代口中變成有罪了？

對於陳佩琪是否違法，國民黨立委吳宗憲認為，關鍵在於實際經營者是誰，就算違反公務人員服務法也沒有刑責問題。

曾任檢察官的吳宗憲表示，公務員父母拿兒子的名字去開店，當然要看實際行為人是誰，如果沒有辦法證明父母是實際經營者的話，兒子已經成年的狀況下，並不會因為父母公務員身分而受影響。不過，吳宗憲也說，這還是樣看政風、人事單位怎麼認定。

臉書 柯文哲 咖啡

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