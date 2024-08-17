我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

綠議員爆白營幽靈計程車費 民眾黨駁胡亂指控

記者楊正海、林縉明／台北17日電
民進黨台北市議員顏若芳表示，民眾黨總統大選經費支出申報資料中有130筆的計程車車號，未列於交通部「有效計程車」中，恐是「幽靈計程車費」。（本報資料照片）
民進黨台北市議員顏若芳表示，民眾黨總統大選經費支出申報資料中有130筆的計程車車號，未列於交通部「有效計程車」中，恐是「幽靈計程車費」。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲陷假帳案風暴中，民進黨議員顏若芳昨指出，柯文哲申報資料中有130筆的計程車車號，未列於交通部「有效計程車」中，恐是「幽靈計程車費」。民眾黨發言人吳怡萱表示，顏若芳胡亂指控柯文哲競選團隊車牌造假，乘客搭計程車時，也不會查到底是不是「有效計程車」才搭。

顏若芳表示，柯文哲競選總統的經費支出申報中的計程車車資，均羅列每輛計程車的車號，但逐筆車號輸入交通部公路局監理服務網查詢有效計程車，發現至少130筆有問題，其中68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其中33輛是在交易日期前就已報廢、繳銷或撤銷。

顏若芳說，她的團隊進一步致電公路局及北市府公運處查證，證實公路局「有效計程車查詢」不僅有一般計程車的資料，連多元計程車車牌號資料也可以查，代表柯文哲帳上的這至少130筆有問題的計程車車資，恐是「幽靈計程車費」。

顏若芳認為，柯文哲把鍋甩給端木正會計師，難道現在又要推說會計師偽造計程車牌號？這根本不是「誤報」，這就是「假報」，計程車牌號造假，柯文哲有可能觸犯使公務人員登載不實罪，若以非法途徑取得大量車牌，更有可能觸犯個資法。

吳怡萱表示，乘客不會先查計程車到底是不是有效計程車才搭吧？實際去翻找計程車單據後發現，確實有電子收據上顯示的車牌，在「有效計程車」網頁上查詢卻找不到的情況，但請問是乘客的問題，還是駕駛的問題？

吳怡萱說，相關單位要不要查一下為何電子乘車證明的車牌會出錯，後續會將相關問題交給交通委員會委員了解。

柯文哲 民進黨

上一則

民眾黨政治獻金風暴 黃珊珊去留鍘黃保黃二派角力

下一則

雲林用地卡關 傳台積電轉往屏東 張麗善：政治考量

延伸閱讀

小笠原：政治獻金案 終結柯文哲推翻兩黨政治挑戰

小笠原：政治獻金案 終結柯文哲推翻兩黨政治挑戰
聽到太太做這件事 柯文哲驚嚇大叫「天啊」

聽到太太做這件事 柯文哲驚嚇大叫「天啊」
木可、競總帳目混雜 檢擬約談柯文哲、黃珊珊

木可、競總帳目混雜 檢擬約談柯文哲、黃珊珊
黃珊珊辭立委？ 黨內研判柯「保黃、切割李文宗」

黃珊珊辭立委？ 黨內研判柯「保黃、切割李文宗」

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系資料照

聽到太太做這件事 柯文哲驚嚇大叫「天啊」

2024-08-16 15:32
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路