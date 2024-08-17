綠議員爆白營幽靈計程車費 民眾黨駁胡亂指控

民進黨台北市議員顏若芳表示，民眾黨總統大選經費支出申報資料中有130筆的計程車車號，未列於交通部「有效計程車」中，恐是「幽靈計程車費」。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲 陷假帳案風暴中，民進黨 議員顏若芳昨指出，柯文哲申報資料中有130筆的計程車車號，未列於交通部「有效計程車」中，恐是「幽靈計程車費」。民眾黨發言人吳怡萱表示，顏若芳胡亂指控柯文哲競選團隊車牌造假，乘客搭計程車時，也不會查到底是不是「有效計程車」才搭。

顏若芳表示，柯文哲競選總統的經費支出申報中的計程車車資，均羅列每輛計程車的車號，但逐筆車號輸入交通部公路局監理服務網查詢有效計程車，發現至少130筆有問題，其中68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其中33輛是在交易日期前就已報廢、繳銷或撤銷。

顏若芳說，她的團隊進一步致電公路局及北市府公運處查證，證實公路局「有效計程車查詢」不僅有一般計程車的資料，連多元計程車車牌號資料也可以查，代表柯文哲帳上的這至少130筆有問題的計程車車資，恐是「幽靈計程車費」。

顏若芳認為，柯文哲把鍋甩給端木正會計師，難道現在又要推說會計師偽造計程車牌號？這根本不是「誤報」，這就是「假報」，計程車牌號造假，柯文哲有可能觸犯使公務人員登載不實罪，若以非法途徑取得大量車牌，更有可能觸犯個資法。

吳怡萱表示，乘客不會先查計程車到底是不是有效計程車才搭吧？實際去翻找計程車單據後發現，確實有電子收據上顯示的車牌，在「有效計程車」網頁上查詢卻找不到的情況，但請問是乘客的問題，還是駕駛的問題？

吳怡萱說，相關單位要不要查一下為何電子乘車證明的車牌會出錯，後續會將相關問題交給交通委員會委員了解。