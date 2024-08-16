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監察院2月彈劾陳宗彥不成立 今檢求重刑打臉

台灣新聞組／台北16日電
監察院2月彈劾陳宗彥未過。(本報資料照片)
監察院2月彈劾陳宗彥未過。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥昨因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在今年2月的彈劾審查會上，與會監委認定與檢方大不同，以懸殊比數僅2票成立、11票不成立，彈劾不成立，引起輿論譁然。民進黨廉政委員會27日將討論陳宗彥案，據了解，陳被停權的機會很高。

民眾黨立委黃國昌批評，監察院當初護航陳宗彥，不敢彈劾，質疑陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，竟然還有臉說人格被抹殺，現在直接被檢察官打臉，監察院當初護航不敢彈劾，難道還要再繼續放水下去？

監察院表示，已向台南地檢調閱相關卷證資料，待資料送至監院後，將全面檢視。一位當初投彈劾「不成立」票的監委表示，當時考量是南檢尚在偵辦中，彈劾案由的證據力也不夠完備，基於不預設立場態度，才做此投票，並非包庇，若南檢有新事證，他支持秉持新證據做妥適處置。

監察院當初調查報告指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易。陳宗彥否認他就是被性招待的「陳董」，但根據對話紀錄，「陳董」是任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，對陳宗彥說法，查案監委尚難採信。監委在約詢時也問，是否接受性招待，陳宗彥未承認、未否認被性招待，只說「不記得了」。

彈劾 投票 咖啡

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