新聞評論╱神話破滅後，柯文哲的一人黨必須改造

柯文哲 在市長任內所涉京華城案，其副市長彭振聲最近遭檢方境管及限制住居，顯示案情發展不利。至於延燒中的政治獻金假帳風波，會計師端木正、木可負責人李文娟均以重金交保，並接受科技監控。兩案往上發展，皆難保不燒向柯文哲；光是這究責的過程，都將使民眾黨重創。

兩個案件接踵而來，尤其檢方偵辦獻金假帳案之迅雷不及掩耳，無論背後有無上級政治授意，都說明偵辦之手不會輕饒。嚴格而論，這兩個案件的本質不同，對民眾黨的衝擊也不一樣。問題在，從高虹安的助理費案起，數案連續爆發，已留給外界一連串負面消息的印象。幾案層層堆疊的結果，必然是煙塵蔽天，抹消民眾對民眾黨原有的信任。

就京華城案而言，柯文哲涉及的程度，明顯更不易撇清。京華城改建並不屬於「都更」案件，柯文哲卻給予八四○％的超高容積率獎勵，不僅違背經驗法則，也違背法令規定。其相關會議，雖由彭振聲主持，卻是柯文哲親自簽准核行。此案之不合理一望即知，柯文哲施政的公正性當然受到質疑，他是否「放水」特定財團也引發議論。尤其，柯文哲過去口口聲聲打貪揭弊，自己卻犯下同樣的嚴重錯誤，難以自圓其說。

相對於京華城案指向柯文哲的徇私不公，獻金假帳案則尚無跡象顯示柯文哲將金錢納入私囊。問題是，其間各式情節暴露他用人不當、管理無方、公私不分等，到了令人瞠目結舌的地步。他身為民眾黨主席，因為識人不明及行事粗疏，竟在自己的大選政治獻金帳上鬧出空前的笑話和醜聞，使自己的政黨蒙羞，讓廣大的小草們失望，柯文哲還有什麼顏面面對其黨員和支持者？

把政治獻金的爛帳都推給會計師胡亂調節，倒是推得乾淨；但是柯文哲的競選總幹事黃珊珊和他親信的財務長李文宗，都不必負責嗎？把作帳和簽證 都交給端木正與其外包，又是出自誰的英明決定，而如此倚重端木正？號稱第三大黨，犯下別人沒犯過的蠢事，卻選擇最省事的方法逃避責任；這樣，如何再吸引小草上門？何況，匆匆宣布關閉的「木可」公司，還有多少說不清的帳；黨、政和私人間的帳目如此夾纏，柯文哲的清白神話瞬間變成了一池渾水。

柯文哲自稱，這次假帳案是犯了「低級錯誤」。這種態度，其實是在迴避問題，想要淡化事態，無意深刻自我檢討。事實上，無論假帳案是不是「低級錯誤」，它對民眾黨形象和士氣的衝擊卻是「核彈級」的。試想，柯文哲所獲得的三百多萬張選票，包括那些曾經捐款支持或購買選舉小物的年輕人，基本上都是相信柯文哲的清廉，從而認為他有能力可以改變台灣政治局面。京華城案使他的清廉形象出現裂縫，假帳案則讓他「很會領導」的假象潰堤。區區三億多元政治獻金，就把民眾黨打出原形，柯文哲的神話還寫得下去嗎？

從政治大局看，外界並不樂見民眾黨因弊案接二連三就士氣消沉，乃至自暴自棄。但無論如何，今天的事態發展，說明民眾黨等同「柯黨」及「一人政黨」的定位，應該趁機徹底改變了。柯文哲創建了民眾黨，初期固然有其個人魅力作為支撐。但五年過去，如果他仍不懂得與同志 分享權力並共同治理，如果他仍以為這個黨只能繞著他的個人意志運行；那麼，這個被專制主席壟斷的政黨，動輒因其言行不當而搖搖晃晃，又將如何壯大發展？

從年初自信將當選總統，到如今弊案纏身，柯文哲該從一人黨的神壇走下來了！(轉載自聯合報社論)