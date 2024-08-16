新聞分析／柯式風涼話 四兩能撥千斤？

柯文哲 政治獻金風波滿城風雨，檢調緊急介入調查後，會計師端木正及經辦經費的木可公司負責人李文娟交保，檢察官顯然認為兩人在兜不攏的爛帳中都涉偽造文書，因此各打50大板。不過，兩位「帳房」都跟柯文哲關係密切，柯一句「樂見政府效率高」事不關己的模樣，真的天真以為能撇清責任？

端木正在柯文哲主政北市府時期擔任廉政透明委員會委員，2020年獲民眾黨提名為不分區立委，去年擔任柯總統大選團隊會計師，兩人是親是疏，不言可喻。

李文娟是負責柯文哲形象商品的木可公司負責人，又因當過柯市長辦公室主任及北捷董事長的哥哥李文宗是柯競總財務長，因而「協助」哥哥處理競辦相關帳目，李文娟應該也算得上是極親近柯文哲的少數人之一。

端木正、李文娟都在幫忙柯文哲處理帳目，經檢調七路蒐證、民眾黨交出六箱憑證，應該很快能釐清相關金流，如果兩人對競選費用來龍去脈的供述兜不攏，柯文哲恐難一派輕鬆。

平心而論，會計師主要工作就是要找帳證麻煩、使帳目合法化，簽核政治獻金帳目必須要逐筆勾稽出入帳，若沒接受指令，應該沒人會甘冒受懲戒風險而「自行調配」帳目惹禍上身，這也是各界普遍認為民眾黨對端木正的控訴沒道理的原因。

以律師替被告辯護為例，發覺有不利事實，會與被告研究後補正證據？還是「自行」製造證據？前者似乎較符常理，如此邏輯若成立，端木正的「調節」即大有聽命辦事可能，尤其，他懂得將虛帳精準做在與黃珊珊親近友人經營的公司頭上，也不免讓人起疑。

木可公司承攬柯文哲周邊商品開發，競辦大筆選舉款項流進木可本不尋常，在各界質疑金流之際，木可竟果斷喊出公司要收攤、清算後盈餘全數捐公益，這種危機處理模式，根本不像取之於社會、用之於社會，倒像做錯事後展現良好的「犯後態度」，這種「神操作」不但沒滅火，還更引人疑竇。

檢調目前以使公務員業務登載不實罪偵辦，但或許會隨金流清查浮現新的證據，進階到業務侵占或刑責更重的公益侵占罪，柯文哲此時用「風涼話」評論辦案速度來面對二名近臣重保，柯式幽默的四兩，未必撥得了千斤。