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黃珊珊辭立委？ 黨內研判柯「保黃、切割李文宗」

記者唐筱恬、林銘翰／台北16日電

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷延燒，時任競選總幹事黃珊珊請辭民眾黨中央委員，並與競總財務長李文宗、承辦會計師端木正都被移送中評會議處。民眾黨中評會今天上午將開會討論，因黨內逼黃珊珊辭立委的聲浪不斷，但立委黃國昌說，目前沒這個問題，面對及解決問題才是回應支持者期待；

依民眾黨章，處分分為警告、停權、除名三種。據傳昨日有中評委員急著找柯文哲，並備妥黃珊珊停權、停權且辭不分區兩方案讓柯文哲定奪，但民眾黨中評會主委李偉華否認說，民眾黨中評會是獨立單位、獨立行使職權，主席不會干預，委員自然也不會事前去找主席討論，中評會委員會視案情嚴重性及違紀行為妥適處理。

對於黃珊珊是否應辭立委？柯文哲昨緩頰說「混亂的時候不要再添亂，先穩住陣腳，處分事擺後面處理。」民眾黨人士分析，黨內確實有許多對黃珊珊不滿的聲音，但現在拔掉黃珊珊不分區立委資格也無法止血，況且民眾黨有二年條款，黃珊珊再做一年多就要請辭，研判黃珊珊請辭可能性不大，而且白營少了一位有論述能力的立委，對黨也不見得是好事。

柯文哲子弟兵、民眾黨立院黨團主任陳智菡昨在直播突然把砲口對上李文宗，指「識人不明講的就是指李文宗、李文宗要負最大責任。」黨內人士臆測，陳智菡沒柯文哲同意豈敢公開責罵李文宗？研判柯文哲「保黃珊珊、切割李文宗」可能性很大，因此今日開鍘黃珊珊立委資格機率應該不會太高。

黃珊珊昨受訪表示，案子已經進入司法調查，中評會也會做相關討論，自己就是靜待調查結果，也尊重黨內處理。

民眾黨內有希望黃珊珊辭立委的聲浪，但立委黃國昌昨天說，目前沒這個問題，面對及解決問題才是回應支持者期待；北市議員黃瀞瑩受訪也說，「拍拍屁股走人有比較好嗎？」現階段應把事情解決並給交代，告一個段落再自請處分。

柯文哲

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