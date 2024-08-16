木可、競總帳目混雜 檢擬約談柯文哲、黃珊珊

民眾黨爆政治獻金申報不實案，檢調單位前天搜索並傳喚六人到案說明，訊後命會計師端木正（圖）、木可公司負責人李文娟各以台幣100萬元及150萬元交保，均限制出海、出境。（記者胡經周／攝影）

民眾黨主席柯文哲 被控政治獻金申報不實案，檢調偵辦發現，木可公關行銷公司負責人李文娟、會計何璦庭兩人都身兼木可與柯競總職務，且木可、柯競總帳目混雜，懷疑民眾黨及柯競總把承辦會計師端木正當成政治獻金案「防火牆」，不排除約談時任競總總幹事的黃珊珊查證，或另以他案被告身分傳訊柯文哲；柯文哲對此回應，「如果被約談很正常」，還說中華民國 政府的效率這麼高，自己也很樂見。

檢調單位前天兵分7路搜索、調閱柯辦資料，傳喚6人到案說明，訊後依偽造文書罪嫌命會計師端木正、木可公司負責人李文娟各以100萬、150萬元(台幣，下同，約3.08萬、4.6萬美元)交保；兩人均限制出海、出境，並進行手機電子監控，兩人須使用檢方提供的手機每天定時自拍回傳地檢署報到。

至於協助其擅打政治獻金資料的陳韋瑄已交代過程，改列偽造文書被告，訊後請回。另外，木可公關會計何璦廷交保50萬元。據悉，檢方初步認定木可與端木正雙方都有偽造文書的問題，但雙方在偵訊時互推責任。

檢調偵辦發現李文娟不但負責木可公司的營運，也管理柯文哲競選總部的財務，更被視為柯競總「大帳房」；會計何璦庭也兼木可公司、柯競總的會計，檢調懷疑，兩人常在木可、柯競總兩頭跑，導致木可、柯競總之間的部分金流、帳目混雜，將深入對帳查明。

檢調發現，木可公司與民眾黨、柯辦關係密切，人員流動頻繁，木可公司、柯辦分別位於台玻大樓的二樓、三樓，14日搜索木可時，發現木可旁邊就設有民眾黨的辦公據點，因此檢調搜索木可公司之際，民眾黨第一時間就知道木可遭搜索，並主動提交6箱資料給檢調調查。

據了解，檢調約談時任柯競總財務長的李文宗、妹妹木可公關負責人李文娟等人後，發現李氏兄妹對「作假帳」一事，口逕一致，全盤否認知情，懷疑民眾黨及柯競總疑把承辦會計師端木正，當成政治獻金案的「防火牆」，不排除約談時任競總總幹事的黃珊珊查證，或另以他案被告身分傳訊柯文哲，釐清假帳僅為單純會計師個人疏失，或是幕後牽涉複雜的共犯結構。

柯文哲總統競選總部財務長李文宗及尼奧與時樂公司負責人戴利玲均為證人，完成作證後請回。據指出，李文宗供稱，競總財務部人力捉襟見肘，向監院申報選舉款項事務委託給端木正處理，細節並不清楚；戴利玲則交代發現被柯競總虛報916萬元交易的經過，強調公司沒收到這3筆款項、也沒開立相關發票。