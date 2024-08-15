我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天天吃青花菜 身體驚喜五變化

參觀法院打瞌睡挨法官罵一頓 少女還被銬換囚服

民眾黨中評會開鍘黃珊珊？ 柯文哲：不干涉尊重決定

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲談民眾黨假帳疑雲後續相關問題。(記者蘇健忠／攝影)
民眾黨主席柯文哲談民眾黨假帳疑雲後續相關問題。(記者蘇健忠／攝影)

民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲，黨內點名時任競選總幹事黃珊珊應辭去不分區立委負責。民眾黨中評會今天(16)將開會討論懲處內容，傳出有「保黃珊珊棄李文宗」的聲浪。柯文哲受訪表示，團隊裡一定有各種聲音，中評會是獨立機構，不好去干涉太多，尊重中評會的決定。

民眾黨作假帳疑雲延燒，民眾黨中央委員會日前決議，將黃珊珊、端木正移送中評會議處；中評會將開會，決定懲處內容。黨內傳出有中評委希望讓黃珊珊停權，外界質疑是否棄李文宗保黃珊珊。

柯文哲表示，團隊裡面一定會有各種聲音，就像茶餘飯後討論，中評會是獨立機構，不好說去干涉太多，到時候尊重中評會一些判決，還是要有制度，過程當中一定有各種聲音，沒辦法。

民眾黨立委蔡壁如點名黃珊珊應請辭不分區立委負責，柯文哲說，大家都對民眾黨有喜愛才會來參加，這件事情他認為每個人都盡力了，這幾天看到同仁很辛苦，整個辦公室都亂掉，今天還要去把整個團隊組織起來。

柯文哲說，現在不要討論究責，總是要先把問題解決，在混亂的時刻大家先穩住陣腳，至於究責，後面再回過頭來處理。

柯文哲話鋒一轉諷刺，現在中華民國效益突然變高了，一下子監察院也要來，東西都被調查局拿去，監察院又來要求交資料，要花時間把資料整理。

柯文哲 中華民國

上一則

更一審認大孝大樓非不當財產 國民黨告贏黨產會

延伸閱讀

重磅快評╱大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

重磅快評╱大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎
假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼

假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼
黃珊珊辭民眾黨中央委員 黨內有人促辭立委

黃珊珊辭民眾黨中央委員 黨內有人促辭立委
柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明 用人不當

柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明 用人不當

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
屬羊用溫柔化解矛盾 這4生肖好脾氣最能創造價值

屬羊用溫柔化解矛盾 這4生肖好脾氣最能創造價值
房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有
長榮桂冠酒店爭議延燒 中國各大平台火速下架全球訂房

長榮桂冠酒店爭議延燒 中國各大平台火速下架全球訂房
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起