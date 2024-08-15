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柯文哲陷政治獻金風暴 議員認：他用人出很大問題

記者鍾維軒／台北即時報導
政治獻金案繼續擴大延燒，民眾黨主席柯文哲被媒體堵訪。(記者林俊良／攝影)
政治獻金案繼續擴大延燒，民眾黨主席柯文哲被媒體堵訪。(記者林俊良／攝影)

民眾黨主席柯文哲昨發聲明，承認「識人不明、用人不當」。民眾黨北市議員黃瀞瑩今也坦言，2018年台北市長選舉、2024年總統大選，柯文哲在用人出了很大問題，團隊很多人都在做重複的事情、花同樣的錢，橫向溝通沒做好，KPI差，民眾黨5年應該要長大了，今年口號是「F5重新整理」，這次事件就是重新整理的契機。

黃瀞瑩今接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，主持人邱明玉提到，如今政治獻金案有4人列為報告，但財務長李文宗卻沒事，前立委蔡壁如砲轟柯文哲被身邊的人所害、謝立功直接點名開轟黃珊珊，柯文哲發聲明承認自己識人不明、用人不當，陳智菡則跳出來直指是李文宗害慘民眾黨與柯文哲。

黃瀞瑩坦言，2018年台北市長選舉、2024年總統大選，柯文哲在用人出了很大問題。很多人會想要幫忙選舉，提出不同的想法給柯，而他本人認為有人想幫忙就給空間發揮，結果變成團隊內有很多人做重複的事情，只是方法不同，比方說拍A影片與B影片，成品風格會差很多，但初衷都是希望能多管齊下，讓每個人都去試試看。

黃瀞瑩說，選舉中來靠近的人大多不是什麼好東西，就是想要賺錢、當作商業利益，不是政治價值相同，這個情況在離開市府專心擔任當主席後就愈來愈嚴重，光是文宣部、自媒體小組或其他黨內各部門，大家都在做重複的事情，拍片、剪片、大量產出，結果就是KPI差、沒跟上選舉步調，還重複花錢。

黃瀞瑩認為，這次事件爆發後，無論是柯文哲或其他黨內高層，都希望能檢視民眾黨組織、人手、分工等，可以更清楚明確，提高運作效率，否則有時投入大量資源主打議題，基層小草都沒看見相關資訊，民眾黨成立5年應該要長大，今年口號正好是「F5重新整理」，這些事件就是重新整理的契機。

柯文哲

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