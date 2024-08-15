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柯文哲政治獻金疑雲重傷 趙少康：民眾黨前途看8席立委

記者王千豪／台北即時報導
針對民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，中廣前董事長趙少康今天表示，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨一蹶不振。(本報資料照片)
針對民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，中廣前董事長趙少康今天表示，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨一蹶不振。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，藍營憂恐影響藍白合作，讓綠營坐收漁翁之利。中廣前董事長趙少康今天表示，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨一蹶不振，越是發生這樣的事情，民眾黨立委就要更積極表現，民眾黨未來的前途也看這8席立委。

柯文哲政治獻金疑雲爆發後，檢調立即兵分多路展開搜索、約談，動作之快引發關注。趙少康表示，從檢調兵分七路，約談不同人，可見檢調很重視這件事，當然媒體很重視，但法律上並不重，偽造文書。不過他也說，對政治人物、政黨的形象有很大的影響，失去公信力，支持者省吃儉用捐錢給你，中間有沒有跑到私人口袋、化整為零，大家關心這些事情。

「檢調突然出手，效率之快令人嘆為觀止，顯然民進黨扮演關鍵角色，在後面推波助瀾。」趙少康說，檢調積極也有好處，因為假定真相如民眾黨講的，通通委託給會計師，會計師再委託給記帳士，那就是會計師的錯，也許檢調可以證明民眾黨講的是真的，因為民眾黨現在講什麼大家都不相信，但也有可能檢調進去發現有很多問題，所以不知道結果會怎樣。

談及藍白合是否受影響，趙少康表示，藍白合在國會很重要，這樣才稍微過半，且是很危險的過半，在這種情況之下，從國民黨的立場，不希望民眾黨從此一蹶不振。

趙少康認為，民眾黨8席立委應該要更積極表現，不應該銷聲匿跡，或因此不講話，如果是這樣，民眾黨就玩了。趙少康說，越來發生這樣的事情，民眾黨就要積極表現，席次雖然少，這8席還是要發揮關鍵少數力量，而民眾黨的前途也是看這8席。

國民黨立委黃健豪表示，藍白在立院必須持續合作，才能有效監督執政黨。國民黨立委王育敏也說，從上個會期來看，藍白合作很順暢，不希望因民眾黨近期事件，影響到未來的合作，畢竟藍白都是在野黨，而在野黨的角色就是監督執政黨，所以她相信即便民眾黨遇到風波，彼此還是會繼續站在監督執政黨的立場上。

趙少康 國民黨 柯文哲

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