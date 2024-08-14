柯文哲身陷政治獻金案 綠側翼圍攻柯意在裂解藍白合？

民眾黨主席柯文哲接連身陷北市三大案、政治獻金疑雲風暴，綠營則是群起攻之。(聯合報系資料照片)

民眾黨主席柯文哲 接連身陷北市三大案、政治獻金疑雲風暴，綠營則是群起攻之，而藍營除北市議員個別發言外，黨則是先按兵不動。據了解，綠營人士猛攻柯文哲盼小草變「回頭草」，而藍營則是陷入保柯、冷柯難題，若柯文哲失勢屆時基隆市長謝國樑失去友軍，恐對罷免案更為不利。

柯文哲近日捲入政治獻金登載不實疑雲，台北地檢署、法務部調查局昨發動搜索會計師端木正事務所、木可公司等7起處所，柯文哲清廉人設受損，更難逃司法調查。

而藍綠也在觀察風向開始應對，其中民進黨 就鎖定兩條線路加強攻擊，分別是京華城案與申報疑雲。民進黨人士說，近期打柯主要目的，就是希望「小草」變「回頭草」，回到熟悉的綠色陣營，從反國會擴權「青鳥行動」後，已觀察到白營年輕票源鬆動、回流的現象，現在柯文哲再爆爭議，會打鐵趁熱，持續爭取這塊選民認同。

而外界也質疑綠營群起攻之是否意在裂解「藍白合」？民進黨人士表示，綠營此時加大打柯力道，外界不免解讀為意在裂解「藍白合」，但這並非民進黨用意。該議題不是民進黨發起，而是柯陣營自爆，「藍白合」可能生變的關鍵還是柯文哲新政治形象崩毀，綠營能加油添醋的著力點有限，也無此打算。

綠營加大打柯力道，馬英九基金會執行長蕭旭岑示警，「柯文哲受重傷對國民黨 絕非好事」，恐讓綠營漁翁得利；民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹也公開提醒「消滅柯文哲，票絕對不會流入國民黨」。據了解，國民黨確實陷入打柯、保柯、冷柯難題，而目前國民黨中央沒人明確定調，藍營顯得各自出招、步調混亂。

一名藍營高層指出，藍營目前確實陷入兩派觀點，一派總統大選與柯文哲交手過的藍營大老認為，應該趁勢「殲滅柯文哲」，柯文哲永遠不可能點頭藍白合，但2026年地方大選卻要來情勒交換縣市，不如提早消滅民眾黨；不過另一派藍營人士認為，謝國樑罷免案仍芒刺在背，民眾黨算是穩住謝國樑選情的重要友軍，此時不能讓柯文哲倒下，否則對藍營不利。

其實柯文哲喊出民眾黨全國議員席次「N+1」計畫後，藍綠基層都認為會壓縮到議員席次，例如綠營新竹市議員近期抨擊新竹市長高虹安貪汙案，就是有意讓泛綠選票回流；而藍白雖然在國會合作，但其實藍營基層議員卻與民眾黨劃清界線，擔心若彼此走太近，民眾黨候選人普遍年輕、顏值高特色，恐搶到泛藍選票。