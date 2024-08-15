黃珊珊辭民眾黨中央委員 黨內有人促辭立委

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊辭黨職。(記者侯永全／攝影)

民眾黨昨舉行中央委員會，柯文哲 總統大選競選總幹事、立委黃珊珊請辭中央委員，連同會計師端木正、競選財務長李文宗移送中評會。民眾黨發言人吳怡萱表示，黃珊珊請辭中央委員，並沒有辭去立委職務，黨主席柯文哲當場表達認同。

據了解，會中有人提出臨時動議，要求黃珊珊自動請辭立委，僅有少數中央委員出面緩頰，不過最後沒有結論，因此移送中評會議處。

吳怡萱表示，中央委員會開會時，各自表達意見與論述，現場各種聲音都有，有些人表達支持黃珊珊，有些人則認為需要為此負責，「各種聲音都有」，黃珊珊最後主動請辭黨職，中央委員並決議將黃珊珊、端木正、李文宗移送中評會議處，中評會將在最快時間決定懲處內容。

黃珊珊昨步出黨部時面色凝重，面對媒體追問請辭中央委員，她表示該負的責任就要負，尊重中央委員會跟中評會的決定，既然現在有這麼多風波，就希望趕快把事情釐清，因此民眾黨才會選擇提告會計師。

與會人士表示，黃珊珊沒在第一時間請辭，現在請辭已完全沒有意義，民眾想要了解真相到底為何，也是向黨員及支持者說明清楚的時間點，檢調昨天已經展開大搜索，「該負責的人出來負責，該送辦的人就送辦」，應該早日讓民眾黨調回原來的腳步。

另外，民眾黨前秘書長謝立功昨天接受廣播專訪，再點名黃珊珊身為競選總幹事是最關鍵人物，從發號施令、排定行程，再到運用有限資源，參與選舉超過20年，照理來說要很有經驗，卻造成現在的結果，顯見風險控管、危機管理都沒有做好，「有那麼多人檢討某人，必然是某人做的事情，受到別人的否定，如果已經到大家討厭的程度，那真的應該要檢討。」

民眾黨創黨元老蔡壁如昨說，民眾黨每隔一段時間都有政治危機或問題，會一步一腳印來解決；小草和民眾捐的政治獻金應給社會一個交代，也讓支持者維持信心，檢討、改進是民眾黨文化，會朝這方向前進。