我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

黃珊珊辭民眾黨中央委員 黨內有人促辭立委

記者林銘翰、黃寅／台北15日電
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊辭黨職。(記者侯永全／攝影)
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊辭黨職。(記者侯永全／攝影)

民眾黨昨舉行中央委員會，柯文哲總統大選競選總幹事、立委黃珊珊請辭中央委員，連同會計師端木正、競選財務長李文宗移送中評會。民眾黨發言人吳怡萱表示，黃珊珊請辭中央委員，並沒有辭去立委職務，黨主席柯文哲當場表達認同。

據了解，會中有人提出臨時動議，要求黃珊珊自動請辭立委，僅有少數中央委員出面緩頰，不過最後沒有結論，因此移送中評會議處。

吳怡萱表示，中央委員會開會時，各自表達意見與論述，現場各種聲音都有，有些人表達支持黃珊珊，有些人則認為需要為此負責，「各種聲音都有」，黃珊珊最後主動請辭黨職，中央委員並決議將黃珊珊、端木正、李文宗移送中評會議處，中評會將在最快時間決定懲處內容。

黃珊珊昨步出黨部時面色凝重，面對媒體追問請辭中央委員，她表示該負的責任就要負，尊重中央委員會跟中評會的決定，既然現在有這麼多風波，就希望趕快把事情釐清，因此民眾黨才會選擇提告會計師。

與會人士表示，黃珊珊沒在第一時間請辭，現在請辭已完全沒有意義，民眾想要了解真相到底為何，也是向黨員及支持者說明清楚的時間點，檢調昨天已經展開大搜索，「該負責的人出來負責，該送辦的人就送辦」，應該早日讓民眾黨調回原來的腳步。

另外，民眾黨前秘書長謝立功昨天接受廣播專訪，再點名黃珊珊身為競選總幹事是最關鍵人物，從發號施令、排定行程，再到運用有限資源，參與選舉超過20年，照理來說要很有經驗，卻造成現在的結果，顯見風險控管、危機管理都沒有做好，「有那麼多人檢討某人，必然是某人做的事情，受到別人的否定，如果已經到大家討厭的程度，那真的應該要檢討。」

民眾黨創黨元老蔡壁如昨說，民眾黨每隔一段時間都有政治危機或問題，會一步一腳印來解決；小草和民眾捐的政治獻金應給社會一個交代，也讓支持者維持信心，檢討、改進是民眾黨文化，會朝這方向前進。

柯文哲

上一則

柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明 用人不當

下一則

假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼

延伸閱讀

柯文哲政治獻金風波「為什麼搞成一團爛帳？」

柯文哲政治獻金風波「為什麼搞成一團爛帳？」
涉柯文哲政治獻金風暴 台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正

涉柯文哲政治獻金風暴 台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正
柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明、用人不當

柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明、用人不當
柯文哲政治獻金案／自行調節帳目 民眾黨告會計師端木正涉偽造文書

柯文哲政治獻金案／自行調節帳目 民眾黨告會計師端木正涉偽造文書

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它