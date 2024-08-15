假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼

檢調14日搜索端木正的會計師事務所，李文宗(右二)與端木正(右一)被移送北檢複訊。(記者胡經周／攝影)

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正的事務所共7處地點，並約談端木正及木可公關負責人李文娟、李文娟胞兄李文宗、尼奧與時樂負責人戴利玲等6人，端木正及李文娟列偽造文書罪被告，深夜移送北檢偵訊，釐清帳目核銷流程。

台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命會計師端木正200萬元(台幣，下同，約6萬1914美元)交保、木可公關負責人李文娟150萬元交保、兩人均限制出境出海、接受科技監控。而端木正覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。端木正、李文娟今晨都已交保，快步離開。

據了解，檢調單位懷疑有大筆競選支出流向柯文哲與黃珊珊友好的公關公司，昨天赴民眾黨部調閱6箱憑證，雖未進行搜索，但偵查步驟已朝柯文哲進逼，檢調單位也不排除約談柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊說明。

據透露，檢調要釐清三大方向。首先是柯文哲被質疑競選經費作假帳，根據政治獻金申報資料，競總支付500萬、200萬、216萬元等三筆款項給承辦造勢活動的「時樂」與「尼奧」公司，但兩家公司聲稱沒有收到任何申報款，也沒有這項合作案，檢調查扣出帳紀錄和銀行帳本，釐清有無款項流入相關人士口袋。

檢調查出，民眾黨委外端木正擅打經費申報資料，端木正轉包給合作夥伴、工商登記業者陳韋瑄處理，這三方究竟是哪個環節涉及偽造文書，是偵辦重點之一，昨先以證人約談陳韋瑄，但因陳說詞反覆，改列被告移送北檢偵訊後請回。

其次，是競總有高額募款流向木可公關公司，包括一筆高達1300萬元的授權金。

競總自稱清查後有17筆漏報、誤報，乃受競總財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏誤報金額1817餘萬元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊，但因端木正發聲明強調提供簽證 服務均依法令規定處理，雙方各說話，有必要釐清。

另外，承包製作柯文哲競選小物的立鼎行銷公司曾捐出兩筆政治獻金，但柯競總申報時卻變成數筆1萬元以下的匿名小額捐款，北檢要進一步釐清柯文哲競辦團隊有無透過會計師刻意「拆分」，再以匿名入帳申報，企圖藉此營造不收財團捐贈錢財的假象。

檢調單位昨天上午9時到位於台玻大樓的木可公司搜索，直到中午12時22分左右才離開。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，調查局北機站進行搜索並不包含民眾黨部及柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交六箱憑證，希望檢方盡速釐清真相。