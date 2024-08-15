我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼

台灣新聞組／台北15日電
檢調14日搜索端木正的會計師事務所，李文宗(右二)與端木正(右一)被移送北檢複訊。(記者胡經周／攝影)
檢調14日搜索端木正的會計師事務所，李文宗(右二)與端木正(右一)被移送北檢複訊。(記者胡經周／攝影)

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正的事務所共7處地點，並約談端木正及木可公關負責人李文娟、李文娟胞兄李文宗、尼奧與時樂負責人戴利玲等6人，端木正及李文娟列偽造文書罪被告，深夜移送北檢偵訊，釐清帳目核銷流程。

台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命會計師端木正200萬元(台幣，下同，約6萬1914美元)交保、木可公關負責人李文娟150萬元交保、兩人均限制出境出海、接受科技監控。而端木正覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。端木正、李文娟今晨都已交保，快步離開。

據了解，檢調單位懷疑有大筆競選支出流向柯文哲與黃珊珊友好的公關公司，昨天赴民眾黨部調閱6箱憑證，雖未進行搜索，但偵查步驟已朝柯文哲進逼，檢調單位也不排除約談柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊說明。

據透露，檢調要釐清三大方向。首先是柯文哲被質疑競選經費作假帳，根據政治獻金申報資料，競總支付500萬、200萬、216萬元等三筆款項給承辦造勢活動的「時樂」與「尼奧」公司，但兩家公司聲稱沒有收到任何申報款，也沒有這項合作案，檢調查扣出帳紀錄和銀行帳本，釐清有無款項流入相關人士口袋。

檢調查出，民眾黨委外端木正擅打經費申報資料，端木正轉包給合作夥伴、工商登記業者陳韋瑄處理，這三方究竟是哪個環節涉及偽造文書，是偵辦重點之一，昨先以證人約談陳韋瑄，但因陳說詞反覆，改列被告移送北檢偵訊後請回。

其次，是競總有高額募款流向木可公關公司，包括一筆高達1300萬元的授權金。

競總自稱清查後有17筆漏報、誤報，乃受競總財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏誤報金額1817餘萬元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊，但因端木正發聲明強調提供簽證服務均依法令規定處理，雙方各說話，有必要釐清。

另外，承包製作柯文哲競選小物的立鼎行銷公司曾捐出兩筆政治獻金，但柯競總申報時卻變成數筆1萬元以下的匿名小額捐款，北檢要進一步釐清柯文哲競辦團隊有無透過會計師刻意「拆分」，再以匿名入帳申報，企圖藉此營造不收財團捐贈錢財的假象。

檢調單位昨天上午9時到位於台玻大樓的木可公司搜索，直到中午12時22分左右才離開。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，調查局北機站進行搜索並不包含民眾黨部及柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交六箱憑證，希望檢方盡速釐清真相。

聲威法律事務所律師陳慶尚昨晚代表木可公司發聲明表示，檢調到木可搜索，公司除積極配合調查，也主動提供相關資料；公司自成立以來，所有往來帳戶一切合法，無端遭受抹黑質疑甚感無奈，希望司法單位能夠盡快查明清楚，讓真相水落石出。

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，檢察官14日指揮調查局搜索木可公司， 檢調...
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，檢察官14日指揮調查局搜索木可公司， 檢調同步約談端木正合作夥伴陳韋瑄，釐清柯辦造勢經費是由誰擅打，陳男詢後改列偽造文書被告。(記者胡經周／攝影)
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，檢察官14日指揮調查局搜索木可公司。(記者...
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，檢察官14日指揮調查局搜索木可公司。(記者林銘翰／攝影)

柯文哲 簽證

上一則

黃珊珊辭民眾黨中央委員 黨內有人促辭立委

延伸閱讀

糊塗帳理不清 柯文哲要負起政治責任

糊塗帳理不清 柯文哲要負起政治責任
柯文哲政治獻金被認定做假 端木正、木可董娘重金交保

柯文哲政治獻金被認定做假 端木正、木可董娘重金交保
柯文哲政治獻金風波「為什麼搞成一團爛帳？」

柯文哲政治獻金風波「為什麼搞成一團爛帳？」
涉柯文哲政治獻金風暴 台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正

涉柯文哲政治獻金風暴 台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它