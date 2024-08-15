黑白集／親信紛含恨離開 柯文哲一人黨如何走下去

政治獻金案繼續擴大延燒，柯文哲受到媒體堵訪。(記者林俊良／攝影)

民眾黨把假帳風波全推到會計師端木正頭上，並對他提告。此舉有兩個「違背」的疑點：一，會計師只負責簽證 ，作帳則是柯競總的事，民眾黨的推卸說法顯違背記帳常識。二，端木正曾任該黨中央委員和不分區立委，柯文哲 還請他當會計師，這也違背財報的公正及獨立原則。

端木正和民眾黨鬧翻，是端木正未善盡職務也好，是柯文哲用過即棄也罷，似乎並不令人意外。君不見，連日來在外面對民眾黨開砲的，都是曾經跟過柯文哲的親信。最早爆料假帳案的吳靜怡，曾任柯文哲幕僚，亦列民眾黨不分區廿幾名；柯P身邊曾紅極一時的柯昱安，這次則說他「比較相信端木正」。此外，「木可」前總經理葉智光更爆料，自己「只是人頭」，根本沒有權限看資料。

柯文哲進入政壇後，他身旁的同志 、策士不斷輪換，像走馬燈一樣。最早的台大老班底蔡壁如，如今被下放到台中守疆，常常連話都說不上。上屆的五名立委，除邱臣遠在新竹當副市長，其餘只能自謀生路。柯文哲對待老將功臣，毫無情感可言；他規定所有立委只能當一屆，也看不出如何積累政黨實力。

面對假帳疑雲，柯P身旁只剩害他慘輸的黃珊珊、陳智菡兩大將，令人唏噓。離開的人，都含恨而去；還在的人，都心懷忐忑。柯文哲的一人黨，怎麼走下去？