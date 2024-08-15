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火線人物／端木正 從柯粉變成「冤家」

記者 林銘翰
端木正(中)覓保無著，檢察官降保為100萬元。(記者張宏業／攝影)
端木正(中)覓保無著，檢察官降保為100萬元。(記者張宏業／攝影)

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，競選團隊昨天遞狀控告會計師端木正；端木正過去與柯文哲交情交情匪淺，也是昔日黨內公認的「柯粉」，如今撕破臉對簿公堂，令人不勝唏噓。

端木正曾任國寶集團前總裁朱國榮的財務長，任職超過十年。2015年，檢調懷疑朱國榮用人頭買股票，特偵組與檢調數度傳喚端木正，直到朱國榮確定交保，端木正全身而退。朱國榮去年因違反證券交易法遭判刑後棄保潛逃遭通緝，端木正因此被外界稱為「非簡單人物」。

端木正離開朱國榮後，開啟從政之路，2020年位列民眾黨不分區立委名單，2022年更被柯文哲推薦當富邦獨董，兩人關係可見一斑。

民眾黨前立委蔡壁如表示，她跟端木正相識多年，對方就是個柯粉，每年都會捐錢給民眾黨，當時參加不分區立委海選，也參加全台大縱走，「有空都會來跟著，他一直都是柯粉」。民眾黨前秘書長謝立功說，端木正是柯粉毫無疑問，「現在批評民眾黨的人，最厲害的人都是柯粉，柯文哲自己要檢討。」

民眾黨成立5年，過去號稱是藍綠以外的第三勢力，曾經吸引無數年輕人加入，甚至舉辦海選廣納人才。然而，柯文哲用人也備受爭議，多名幕僚選擇出走，在各大電視節目大肆批評民眾黨，而這些民眾黨眼中的「柯黑」，更經常被柯文哲打為「綠營側翼」。

柯文哲 棄保 證券

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