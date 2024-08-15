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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

觀察站／木可公司與競總資金往來 柯文哲恐難切割

記者 林縉明
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，14日在雨中搭車離開中央黨部，沒有回應媒體提問。(記者林俊良／攝影)
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，14日在雨中搭車離開中央黨部，沒有回應媒體提問。(記者林俊良／攝影)

民眾黨主席柯文哲大選假帳疑雲延燒多日，黨內查帳後定調「會計師端木擅自調節帳目」，時任競選總幹事黃珊珊請辭黨職，並與競辦財務長李文宗、端木正移送中評會議處，重創全黨形象。柯文哲僅用「識人不明、用人不當」先為自己的責任定調，小草們埋單嗎？

柯文哲推稱自己第一次選總統，缺乏專業團隊，所以把重要業務委外處理，但與他競選總統大位的侯友宜賴清德，不也是第一次選總統嗎？為什麼假帳爭議只發生在柯文哲身上？柯文哲有兩次競選台北市長經驗，怎會把選舉帳目弄成解釋不清的爛帳呢？

柯文哲十年前以政治素人之姿投入台北市長選戰，選舉期間被質疑ＭＧ149帳戶疑涉不法，他火速公開帳目，接受各界檢驗公評，用「公開、透明」化解的危機。這次假帳疑雲連環爆，雖緊急查帳、舉行記者會釋疑，但沒提出金流細目，還直接甩鍋給外包的會計師端木正，記者會不但沒滅火，還讓火燒得更旺。

端木正是上屆民眾黨不分區立委提名人第廿二名，代表民眾黨及柯文哲的肯定、背書端木正的人品及能力，如今帳目出了包，柯文哲確實是「識人不明、用人不當」，可是，政治獻金申報不實，競選總部也難辭其咎，絕非推給會計師「擅自調節」就可息事寧人。

柯文哲身為總統候選人，或許因事務繁雜而無法凡事親力親為，不清楚帳目細節也可以接受，但競選團隊是柯親自挑選，總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗無一不受到柯文哲絕對信任，柯在帳目出錯後推稱一切不知情，絕非好理由。尤其，黃珊珊不知情、李文宗「負責任地說不知情」更令人匪夷所思，競總內控機制出現那麼大問題，柯文哲難道全無責任？

柯文哲用「識人不明、用人不當」切割了自己的責任，但這場政治獻金作假帳風暴，絕非切割得了，尤其牽扯了木可公司授權金問題、木可在大選中的角色及其與競選總部資金往來關係，檢調已全面展開調查，已不是向監察院補報資料罰款就能了事。

檢調單位昨天展開搜索約談行動，若能盡速釐清資金流向，確認都是會計師自作主張，還給民眾黨及柯文哲清白，柯也早已元氣大傷，如果資金出現異常流動狀況，柯文哲的政治生命恐將提早結束。

柯文哲 賴清德 侯友宜

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