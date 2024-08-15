選黨主席？盧秀燕仍不表態 藍主委：別害她

國民黨 預計明年改選黨主席，馬英九 基金會執行長蕭旭岑日前接受專訪時提及，如果台中市長盧秀燕 有意角逐2028總統大位，依國民黨的「慣例」，選務與黨務二合一是最適宜模式，建議盧選黨主席。盧秀燕昨天持續不表態；國民黨台中市黨部主委顏文正說，盧秀燕當務之急是做好市政，「現在還是別害她。」

盧秀燕昨天上午忙著接見外賓，未對黨主席一事表態。台中市政府也回應「不談市政以外的事」。

顏文正說，時間還早，且盧秀燕目前只會談市政；談黨主席、2028總統大選，都太早，她當務之急是做好市政，維持施政高滿意度，否則一有破口，民進黨定會傾全黨之力打盧，市議會即將開臨時會、定期會，更是要小心謹慎，「現在還是別害她」。

桃園市長張善政受訪時表示，黨主席是開放的選舉，任何國民黨員只要有資格都可以競選，重點是競選過程和最後結果大家要團結，這是最重要的。

南投縣長許淑華表示，國民黨內對盧秀燕高度期待，希望她更上一層樓，在2028有所表現，但首先要看盧秀燕個人的意願和政治規畫。

至於盧秀燕應否參選黨主席，許淑華認為「並不一定」。

她分析，如果盧秀燕擔任黨主席，黨務系統和盧秀燕的選舉節奏能更合拍，的確是好事；不過，擔任黨主席後，盧秀燕也要扛起國民黨的大旗，對政治或公共事務都無可回避，在選戰上少了迂迴空間。

許淑華說，國民黨目前以立法院為主戰場，不論誰當黨主席，現階段都要整合全黨上下，拿出好的成績單，讓國人耳目一新；盧秀燕在政壇經驗老練，期許有更好的表現，台中市整體市政必須表現非常出色，才能讓國人看到盧秀燕的治理能力和個人魅力，吸引更多國人支持。