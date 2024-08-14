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柯政治獻金案 黃珊珊辭民眾黨中央委員 端木正、李文宗送中評會

記者林銘翰、張睿廷／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨今天舉行中央委員會，時任柯文哲競選總幹事、現任立委黃珊珊請辭中央委員。(本報系資料照片)
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨今天舉行中央委員會，時任柯文哲競選總幹事、現任立委黃珊珊請辭中央委員。(本報系資料照片)

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨今天舉行中央委員會，時任柯文哲競選總幹事、現任立委黃珊珊請辭中央委員。另外，民眾黨原定上午提告會計師端木正，時間確定延後至下午3時，黃珊珊將在民眾黨發言人吳怡萱及委任律師的陪同下，再度前往台北地檢署遞狀。

民眾黨中午舉行中央委員會，吳怡萱會後受訪時轉述，針對政治獻金出現問題，中央委員會稍早進行討論，黃珊珊已經主動請辭中央委員，而因為相關黨員出現爭議，目前已經端木正、時任競選財務長李文宗移送中評會議處，中評會將在最快的時間之內，開會決定懲處內容。

吳怡萱說明，黃珊珊僅有請辭中央委員，但是並未請辭立委職務，柯文哲也當場表達認同，很多中央委員都有各自表達論述，黃珊珊最後主動請辭黨職，現場各種聲音都有，有些人表達支持，有些人則認為必須負責任。

此外，民眾黨稍早發布採訪通知表示，柯文哲競選團隊政治獻金申報，經過會計師協助登打出現「漏報」、「誤報」，原定在今天上午11時提告，時間確定延後至下午3時，屆時黃珊珊將在律師的陪同下，前往台北地檢署提告以正視聽，出席人員包括黃珊珊、吳怡萱及委任律師。

柯文哲

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