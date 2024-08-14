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基隆市長罷免案10月5日投票？藍批中選會急了 綠批市長政治惡鬥

記者游明煌／基隆即時報導
公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。昨卻傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。（記者游明煌／攝影）
公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。昨卻傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。（記者游明煌／攝影）

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。昨卻傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日。藍議員表示，中選會可能有點急了，應再和基隆選委會溝通，不能太倉促；綠議員則指謝市長不應持續透過政治惡鬥的方式，來拉高基隆仇視的對決狀況，對罷免案完全沒有任何幫助。

國民黨議員曾紀嚴說，有關基隆市長罷免案，中選會可能有點急了，昨天得知中選會可能在10月5日投票，那一天剛好是謝市長生日，不知是巧合還是故意的，不知如何解釋。但如果真的是那一天投票，他認為基隆市民會還謝市長一個公道，也會送謝市長一個大禮。

曾紀嚴表示，這是基隆第一次舉行罷免案，中央和地方應再好好溝通，不能太倉促，需要很多配套，希望中央多尊重地方。

民進黨議員張顥瀚說，昨天有媒體報導10月5日罷免案要投票，不管日期是哪一天，重要的是市長謝國樑在面臨投票前，到底還要為基隆做什麼事情，市民在意的是對市政有沒有好好做好，接下來對城市的願景為何。

張顥瀚指出，謝市長不應還是持續透過政治惡鬥的方式，來拉高基隆仇視的對決狀況，這樣子對罷免案完全沒有任何幫助。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，有關投票日等相關時程，他也是從媒體得知，昨天並未接獲中選會公文或通知，一切時程還要依中選會公文為主。

中選會昨表示，8月16日將審定連署結果，屆時就會對外說明。

罷免 投票 國民黨

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