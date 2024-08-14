罷免基隆市長預料成案 傳謝國樑10月5日生日當天投票

拆樑、固樑各自動員，謝國樑（前）持續邀請藍營大咖助陣。（本報資料照片）

公民團體發起罷免 基隆市長謝國樑，中選會16日將審定第二階段連署結果，預料將會成案。中選會擬將罷免投票 日訂於10月5日，正巧當天是謝國樑49歲生日，市府昨回應，相關時程尊重選委會決定，相信市府會獲得多數民眾認同。推動罷免的團體說，待中選會宣布投票日，會更努力宣傳謝施政缺失。

相關時程是否已通知基隆市選委會？選委會總幹事張淵翔說，尚未收到相關公文。中選會昨表示，8月16日將審定連署結果，屆時就會對外說明。

基市府重新招商東岸停車場（含地上商場）引爆爭議，點燃罷樑導火線，市府和原廠商大日公司、協力廠商主富NET公司對簿公堂，多起官司審理中。

今年6月，法官已駁回大日請求市府給付增建二至四樓費用5000萬元台幣（約154.7萬美元），NET向法院聲請的假處分，民事庭裁定駁回，「行政假處分」聲請也遭台灣高等行政法院裁定駁回，市府昨收到裁定正本。基隆市府發言人呂謦煒表示，法律相關訴訟迄今已三連勝，可見市府在法律上完全站得住腳，外界因東岸商場爭議所發起的政治動作毫無正當性。

NET委任律師陳義文說，市府無視法院及監察院發函「說明現況」要求，透過「強盜」手段破壞及改變現況，使法院無法裁判「暫時停止現況改變」。法院的駁回，不是市府的勝利，是謝市長強盜破壞法治的鐵證。

另，原營運業者大日公司興訟，主張有優先續約權。基隆地院昨開庭，大日協力廠商NET公司以具利害關係，聲請參與訴訟，但原告大日和被告市府均反對。法院聽取三方意見後，裁示待各方書狀交換，並具狀表示意見後，再核辦後續審判程序。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑，第二階段連署人名冊完整查對結果，基隆市選委會今召開委員會議，若認定查對作業完備，會將結果函報中選會，若還需要再討論，就要再開一次會議討論。依目前相關數據來看，預料罷免案將成立。

拆樑團體發言人李晏蓉透露，接下來空戰、陸戰並進，安排發傳單、街講，宣傳罷免投票資訊，也爭取更多認同。接近投票日，會規畫大型實體活動或遊行，邀知名人物來助講，衝出聲勢。

拆樑、固樑各自動員，謝國樑這方持續邀藍營大咖助陣，前立委鄭麗文也加入團隊，協助議題攻防。

10月5日正好是謝國樑49歲生日，國民黨 市議員曾紀嚴認為，中選會已決定做罷免基隆市長的「工頭」，他尊重中選會，市民一定要還謝公道、清白，這也是送給謝的生日禮物。

民進黨市議員張灝翰說，如果罷免投票日是10月5日，距投票剩個多月，謝國樑要在市政拚出成績，才能爭取市民認同。