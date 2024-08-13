柯文哲政治獻金案 檢調搜索木可公司並赴柯辦調資料

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳疑雲，檢調今搜索端木正會計師事務所。(本報系資料照片)

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署日前發函監察院調閱申報資料，檢方為保全證據，昨天緊急調集調查局北機站，今早前往木可等公司進行搜索，同時前往柯辦調閱資料，不排除約談會計師端木正等人到案，目前搜索進行中。

民眾黨原表定今天上午將赴台北地檢署，提告會計師端木正調節差額，涉嫌不法。不過，民眾黨發言人吳怡萱表示，調查局今天上午搜索位於台玻大樓的柯文哲辦公室，所有人員均在配合調查，尚在整理本次提告資料，將延後提告。

柯文哲政治獻金爭議延燒，一筆高達1300萬元的授權金流入「木可公關公司」的帳款也被質疑說不清楚，木可公司已火速宣布暫停運作，清算後的盈餘將捐給公益團體。

對於葉智光（Sky）在媒體聲稱曾任木可公司總經理，木可公司澄清，葉智光從未任職於木可公司，並指葉智光多次公然造謠，嚴重損害名譽，近日將委託律師正式提告。

柯文哲日前率領時任競選團隊親上火線說明，他坦承監察院政治獻金申報登錄錯誤是不應該發生的事情，會用最快速度補正，但他也強調，選舉的每一筆支出都有都有憑證，也都是用在選舉相關事務，「沒有跑到任何個人口袋」。

民眾黨指稱，端木正擅自調整整體支出，將短差申報到時樂、尼奧、木可3間公司，共計2000多萬元。木可公關公司12日發出聲明宣布即刻停運，並依法進行清算。立委黃珊珊指稱是會計師端木正作帳「便宜行事」，端木正隨即發表聲明，強調依規定辦理，案情陷入羅生門。

監察院指出，柯文哲、吳欣盈所申報政治獻金會計報告書，自7月16日公開於監察院政治獻金公開查閱平台後，社會各界反映發現多筆高額政治獻金之支用爭議，民眾黨也公開坦承帳務瑕疵，至於未申報選舉期間募款演唱會售票收入，另衍生指涉簽證 會計師違反或廢弛其業務上應盡義務等質疑及檢舉案，監察院均已於8月12日派員查核。