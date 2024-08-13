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柯文哲政治獻金案 檢調搜索木可公司並赴柯辦調資料

記者張宏業／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳疑雲，檢調今搜索端木正會計師事務所。(本報系資料照片)
民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳疑雲，檢調今搜索端木正會計師事務所。(本報系資料照片)

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署日前發函監察院調閱申報資料，檢方為保全證據，昨天緊急調集調查局北機站，今早前往木可等公司進行搜索，同時前往柯辦調閱資料，不排除約談會計師端木正等人到案，目前搜索進行中。

民眾黨原表定今天上午將赴台北地檢署，提告會計師端木正調節差額，涉嫌不法。不過，民眾黨發言人吳怡萱表示，調查局今天上午搜索位於台玻大樓的柯文哲辦公室，所有人員均在配合調查，尚在整理本次提告資料，將延後提告。

柯文哲政治獻金爭議延燒，一筆高達1300萬元的授權金流入「木可公關公司」的帳款也被質疑說不清楚，木可公司已火速宣布暫停運作，清算後的盈餘將捐給公益團體。

對於葉智光（Sky）在媒體聲稱曾任木可公司總經理，木可公司澄清，葉智光從未任職於木可公司，並指葉智光多次公然造謠，嚴重損害名譽，近日將委託律師正式提告。

柯文哲日前率領時任競選團隊親上火線說明，他坦承監察院政治獻金申報登錄錯誤是不應該發生的事情，會用最快速度補正，但他也強調，選舉的每一筆支出都有都有憑證，也都是用在選舉相關事務，「沒有跑到任何個人口袋」。

民眾黨指稱，端木正擅自調整整體支出，將短差申報到時樂、尼奧、木可3間公司，共計2000多萬元。木可公關公司12日發出聲明宣布即刻停運，並依法進行清算。立委黃珊珊指稱是會計師端木正作帳「便宜行事」，端木正隨即發表聲明，強調依規定辦理，案情陷入羅生門。

監察院指出，柯文哲、吳欣盈所申報政治獻金會計報告書，自7月16日公開於監察院政治獻金公開查閱平台後，社會各界反映發現多筆高額政治獻金之支用爭議，民眾黨也公開坦承帳務瑕疵，至於未申報選舉期間募款演唱會售票收入，另衍生指涉簽證會計師違反或廢弛其業務上應盡義務等質疑及檢舉案，監察院均已於8月12日派員查核。

柯文哲 簽證

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