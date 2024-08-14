新聞評論╱卓榮泰、郭智輝「核能」議題原地打轉 賴清德也是？

民進黨 曾自詡是「最有因應能力」的政黨，但從供電問題看，它卻充分表露其愚頑和魯鈍：寧可缺電也不用核電，寧願汙染也不想減碳 。全球重新認定核電為「綠能」，原提供台灣一個便捷的脫困之道，但閣揆卓榮泰、經長郭智輝卻繼續糾結於過時的「非核家園」目標，不知如何改弦易轍。在這種情況下，外界都把期待放在總統府召集的國家氣候變遷對策委員會上；希望透過此會的討論，能找出一條兼顧環保、供電穩定和低電價的可行道路。

也因此，那天賴總統在會上的致詞，便備受矚目。賴清德 說，「非核家園不是民進黨的意識形態」，永續發展才是朝野共同努力的目標。他還說，能源發展不是「擁核」或「反核」的是非題，而是國家治理的「多元選擇」。賴清德這段談話，加上持「擁核」立場的童子賢和李遠哲皆應邀與會，被解讀為賴政府可能在「非核家園」政策上「轉彎」之預告。

賴清德的談話，表面上看似為「核能」議題打開一扇窗，顯示政府有意放棄「非核家園」的神主牌。未料，次日閣揆卓榮泰的一番說法，立刻又把情勢打回原形，把問題丟回給在野黨。卓榮泰說，非核家園「不是民進黨的神主牌」，而是政府「依法行政的方向」；因為我國《環境基本法》23條規定的「非核家園」目標，是立法院朝野共同制訂的法律，並非民進黨的意識形態。依照卓榮泰的說法，賴總統那天陳述的只是法律事實，跟「非核家園」政策要不要轉彎毫無關係。

亦即，經過第一場環境變遷會議，要說是賴清德打臉卓榮泰也好，或說卓榮泰打臉在野黨也好，甚至是卓榮泰限縮解釋賴清德的見解也好，所有論述都在原地打轉，沒有任何改變。卓揆根本不在乎供電是否充裕，減碳目標是否受到危害，一味堅持非核家園是廿多年前在野黨共同背書的政策；若有責任的話，朝野得一起扛。卓榮泰這樣死抱著20多年前的某個法條，當成自己的護身符，人民還能期待他順應時代環境潮流的鉅變及時轉彎因應嗎？

今年以來，這類「原地打轉」的例子層出不窮。經長郭智輝一上任，便說出核電是「乾淨能源」及「核三延役」之語，當即遭綠委打槍羞辱，迅即退回原位。童子賢支持核電延役，副閣揆鄭麗君立馬嗆聲政府政策不變；李遠哲表態挺核，台獨基本教義派便紛紛現身期期以為不可。與其說非核是民進黨的能源政策，不如說是台獨的政治信仰。至於八成三民眾支持核能，五成七的民眾贊成核二、核三延役，全被民進黨視為「空氣」，當作不存在。

卓榮泰大剌剌聲稱「非核家園是依法行政」，根本是厚顏懦弱的表現。且看《環境基本法》訂定非核家園之目標，已是22年前扁政府時代的事。如今環境潮流鉅變，在野黨也已提案修法；卓榮泰卻仍把自己固著在20多年前的時空，無意改變，如此過時的心態，能解決今天台灣的問題嗎？尤其，2018年「以核養綠」公投通過後，立法院次年已修改《電業法》，廢除第95條第一項「核能發電設備應於2025年前全部停止運轉」的條文。試問，依照現行《電業法》，卓榮泰敢說關閉核三廠是「依法行政」嗎？

無論如何，卓榮泰宣稱「非核家園不是民進黨神主牌」，而是「依法行政」，根本是在玩弄法令，也在玩弄人民。這點，反映了他的怯懦與不真誠。那麼，賴清德呢？身為總統，他敢展現改變的膽識，從根本解決問題嗎？(轉載自聯合報社論)

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