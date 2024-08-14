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柯文哲假帳疑雲重傷 蕭旭岑憂對國民黨非好事

台灣新聞組／台北14日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實爭議。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，國民黨要哀矜勿喜，柯文哲受重傷對國民黨絕非好事，柯可能成為「宋楚瑜第二」，讓藍白在2026年、2028年選舉合作的機率降低很多，讓賴清德總統再度坐收漁翁之利。

蕭旭岑接受廣播專訪時指出，他不認為柯文哲在選總統之路會犯這種疏忽，其團隊顯然出很大問題；一個總統候選人不可能管這麼多細節，競選總幹事黃珊珊責無旁貸，「這幾年用黃珊珊、聽黃珊珊，是柯文哲犯下最大的政治錯誤。」

蕭旭岑表示，如果柯文哲當初不要聽黃珊珊的話，照藍白6點協議走，必然不會走到今天這一步，「找黃珊珊就是請鬼拿藥單」；以目前柯文哲政治能量削弱情況下，民眾黨內的權力重組勢在必行，他認為藍白在2026、2028大選聯合組成政黨聯盟的機率降低很多。

「柯文哲中箭、重傷，對國民黨絕對不是好事。」蕭旭岑說，親民黨主席宋楚瑜在蔡英文任內不斷合作，代表台灣出席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）會議，宋照樣出來選總統，參選不是挑戰蔡英文而是拉低藍營選票，民眾黨明年立法院合作會不會轉向民進黨？2028總統大選柯還是出來和藍營競爭，賴清德又穩了。

國民黨立委洪孟楷認為，台灣是民主法治的社會，有相關的法規規範，最好方式是民眾黨中央跟委託的會計師一起舉行記者會，向國人說明清楚。

柯文哲 國民黨 賴清德

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