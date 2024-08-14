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創黨夥伴蔡壁如：柯文哲是否受人影響忘了初心

記者林縉明、程平／台北14日電
民眾黨因政治獻金疑雲，面臨建黨最大危機，創黨元老蔡壁如憂心，柯文哲是不是受到身邊的人影響？黨內有人指黃珊珊難辭其咎。(本報資料照片)
民眾黨因政治獻金疑雲，面臨建黨最大危機，創黨元老蔡壁如憂心，柯文哲是不是受到身邊的人影響？黨內有人指黃珊珊難辭其咎。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲深陷競選金流爭議，民眾黨面臨創黨以來最大危機。當初陪柯文哲創立民眾黨的前立委蔡壁如昨天說，絕對相信柯文哲的人格，但柯是不是受到身邊的人影響而忘記想要改變政治文化的初心，她想問柯「要感動人民的心還在不在？」民眾黨前秘書長謝立功則點名黃珊珊身為競選總幹事怎可推得一乾二淨，應勇於承擔責任。

蔡壁如感慨，從政就是莫忘初衷，要不斷反省自己是不是距離人民越來越遠，但這10年下來，她不知道柯文哲是因為相信身邊的人還是自己的想法，是不是已經忘卻當初選民是如何凝聚出一股感動的力量，要感動人民的心還在不在？

「我現在距離他們有點遙遠。」蔡壁如說，她前天在電視上看到柯文哲眼神都感到心疼，總統候選人對於經費支出不會知道細項，但競選團隊有總幹事有財務，就是要弄清楚這些事，結果管錢的大總管竟然說「很負責地說不知道」，是不是身邊的人影響柯文哲？還是偏聽而沒有傾聽民意、廣納人才，讓她非常難過。

蔡壁如認為，現在面臨民眾黨存亡危機要痛定思痛，最重要的是找回人民當初對政治的感動，就像2014年有一群年輕人相信柯文哲。蔡壁如建議，民眾黨現在要的是啟動外部會計查核機制，重新查清，找原來的那些人，有人竟稱可以負責任的講自己不知道，這讓她難以想像。

民眾黨人士透露，黨內不少人跟小草都認為，黃珊珊身為競選總幹事難辭其咎，不論是否知情，都有未善盡督導的責任，應該要知所進退，一肩扛起責任。

謝立功說，民眾黨過去追求責任政治，現在怎麼會黃珊珊推得一乾二淨？如果要徹底解決問題，第一個要檢討柯文哲用人哲學，若不調整，柯可能會被親信蒙蔽，柯要想清楚。

「危機就是轉機」謝立功建議發起全黨參政、全黨監督，任何重大決策前要先公布，先經過黨內討論再決定，避免中央委員淪為橡皮圖章，示範性的政治作為跳出泥淖，或許可挽回民眾信心。

民眾黨內對黃珊珊的不滿，早在2022年黃以無黨籍參選台北市長就埋下，當時民眾黨跟柯文哲全力相挺支持，黃珊珊卻不願以民眾黨籍參選，讓部分黨內人士頗有微詞，認為黃珊珊就是來蹭民眾黨。黃珊珊競選市長失利後，卻搖身一變擔任柯文哲競選總幹事，成為民眾黨核心，深受柯文哲倚重，更引起許多雜音。

黃珊珊擔任柯文哲競選總幹事期間，遭黨內質疑用人唯親唯私；攤開民眾黨不分區名單，幾乎都是黃珊珊的人馬，甚至創下擔任操盤手把自己排在不分區立委排名第一位的紀錄，再度引發黨內不滿，質疑黃珊珊球員兼裁判，但在柯文哲力挺下，黃珊珊在民眾黨地位屹立不搖。

當初柯文哲與國民黨簽訂6點協議，就是黃珊珊在緊要關頭介入，讓柯改變心意，翻臉撕破藍白原本達成的協議，導致藍白雙輸綠營得利。如今柯文哲競選政治獻金爆出申報不實爭議，黃珊珊卻把責任都推給會計師，身為競選總幹事，經手競總重要事務，絕非雙手一攤稱不知情就能推得一乾二淨。

柯文哲深陷作假帳疑雲，清廉形象破功，黨內一股反黃珊珊的勢力批評柯文哲識人不明，內外雙重危機已經危及柯的領導地位。面對迄今還說不清楚的帳目疑雲，柯文哲若不能公開透明全面清查，給民眾一個清楚交代，恐將自砸招牌，讓民眾黨走向泡沫化。

民眾黨因政治獻金疑雲，面臨建黨最大危機，創黨元老蔡壁如憂心，柯文哲（右）是不是受...
民眾黨因政治獻金疑雲，面臨建黨最大危機，創黨元老蔡壁如憂心，柯文哲（右）是不是受到身邊的人影響？黨內有人指黃珊珊（左）難辭其咎。(本報資料照片)

柯文哲 國民黨

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