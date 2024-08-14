假帳疑雲…「端木正認擅自調差額」 民眾黨喊告會計師

針對政治獻金假帳疑雲，民眾黨指向會計師端木正漏報、虛報，但端木正宣稱「均依法規處理」，民眾黨主席柯文哲(左二)13日怒嗆「直接叫律師告他就好」。(記者曾學仁／攝影)

民眾黨主席柯文哲 政治獻金疑雲延燒，監察院昨天表示已派員查核，釐清是否虛報及會計師責任；前天分案調查是否涉犯偽造文書的台北地檢署，昨天也向監院調取政治獻金資料進一步釐清。會計師端木正持續「神隱」，與柯辦「隔空」各說各話，柯文哲怒嗆「直接叫律師告他就好」，民眾黨原本表示今天上午將對端木正提出告訴，但一度傳出調查局今天上午搜索柯文哲辦公室，所有人員均在配合調查，民眾黨發言人吳怡萱表示將延後提告。

監察院昨發布新聞稿指出，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈申報的總統大選政治獻金會計報告書公開查閱，各界反映發現多筆高額政治獻金支用爭議，民眾黨公開坦承帳務瑕疵，募款演唱會售票收入、衍生指涉簽證 會計師違反或廢弛業務上應盡義務等質疑，均已派員查核。

監院說，依政治獻金法，擬參選人收受政治獻金收入若未開立受贈收據、未存入專戶，無合法憑證而虛報政治獻金支出，處6萬元(台幣，下 同，約1856美元)以上、120萬元以下罰鍰，且未存入專戶之金額將沒入，若在查核中發現會計師查簽涉違反相關規定，經監院廉政委員會決議後，將報請會計師懲戒委員會懲戒，發現其他犯罪嫌疑也會移請檢察機關偵辦。

記者昨天致電端木正，但無法取得本人回應。端木正的友人透露「他與柯營鬧翻了，還氣到無法入睡」，整個人非常爆炸，盼外界給點時間。民眾黨前幕僚柯昱安聲援端木正說，他認識的端木正非常和藹，就算想便宜行事，也解釋不了為什麼專挑尼奧跟時樂這兩家友好廠商去沖帳，背後真的沒有高人指示嗎？他打問號。

陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，做帳和查帳在本質上就是利益衝突，法律規定做帳者和查帳者不能是同一人，違反會計專業或倫理會遭嚴重懲戒，很難想像負責查核的會計師會便宜行事亂調帳目，也很難想像查核的會計師去幫當事人做帳，民眾黨「愈說愈令人疑惑」。

民眾黨針對會計師端木正向朋友訴苦聲稱，查帳時柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊不在現場，由其一人查帳，還說不知道記者會的內容、競選團隊故意不邀請等事，陳智菡說，柯文哲、黃珊珊當天確實不在現場，而是由時任競辦主任周榆修督導，加上競選團隊另名會計共有8人，「查出假帳的不是端木正及其助手」，端木正只坐在旁邊看大家找出假帳。

競選團隊11日請端木正到中央黨部匯報隔天記者會方向和內容，當面詢問有沒有錯誤之處，儘管對方回應「基本上智菡說的沒有錯」，但有準備簡報辯駁，當場坦承擅自調節，理由是時間太趕、會計師合法調節、監察院系統很難用，甚至把責任推給助手「因為臨時人員經驗不足」，但這些說法被現場所有人打臉。

查帳時，端木正坦承擅自調節差額，親口說出900多萬元都是由他憑空捏造，「我們有憑有據，現場的人都聽到了。」專業會計師竟然會說出這樣的話，然後擅自調節差額，是競總始料未及。