我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

2026高市長 許銘春要選 綠營5搶1 藍慎重迎戰

記者王昭月、徐白櫻／高雄14日電
勞動部前部長許銘春傳將角逐2026高雄市長選舉。(本報資料照片)
勞動部前部長許銘春傳將角逐2026高雄市長選舉。(本報資料照片)

民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑表態參選下屆高雄市長，「小花媽」勞動部前部長許銘春也鬆口加入戰局，綠營出現5搶1局面，市長陳其邁說，讓市民有更多的選擇，這是好事；許智傑、賴瑞隆都屬新系，許銘春與監察院長陳菊交情深厚，算是親新系，除了新系必須整合，還得面對正國會等派系的競爭。

國民黨挑戰下屆高雄市長選舉以立委、高雄市黨部主委志恩呼聲最高，柯曾表示，綠營初選一定是刀刀見骨，無論誰出線，都是非常大的挑戰。昨天聽說許銘春也有意參選，柯說，許銘春跟其他人一樣都是優秀人才，給予最大祝福，不過，柯也以許是愛唱歌的人，幽默地說，以後有許在的場合，大家都要先聽許唱三首歌才能發言了。

林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑都已陸續表態角逐下屆市長黨內初選，曾任高雄市副市長的許銘春近年活躍於各社團，參選傳聞不斷，近日她參加餐會與廣播節目透露參選口風，並已建立新聞聯絡群組，記者昨天致電許查證，電話都由幕僚接聽，幕僚證實下周會舉行記者會宣布。

面對許銘春加入市長黨內初選戰局及綠營出現5搶1的局勢，市長陳其邁說，許銘春認真、溫暖、用心，樂見好人才願意出來為高市付出，相信市民也會用智慧來決定好的人選，初選除了政見，還有過去從政的表現，風度也很重要，不擔心黨內初選過度廝殺影響大選團結。

綠營人士分析，林岱樺屬正國會，邱議瑩與陳其邁親近，賴瑞隆、許智傑都是新系，陳菊屬公共財，不會為特定人士背書；2018年黨內初選廝殺激烈導致整合困難，又遇韓流崛起導致選舉失利，此次會格外謹慎，新系將依民調整合出1人參選，也不排除與其他派系合作。

民調 國民黨 民進黨

上一則

類鼻疽爆3死 高雄患者上周增最多 發燒、胸痛速就醫

下一則

黑白集／爛帳甩鍋會計師 柯文哲連良心也外包

延伸閱讀

江蕙動心了 引退9年復出「給我一些時間」

江蕙動心了 引退9年復出「給我一些時間」
全為了胡瓜 她自爆少賺好幾百萬

全為了胡瓜 她自爆少賺好幾百萬
黑白集／「未來高雄市長」黃捷出國 盜圖演砸勘災戲

黑白集／「未來高雄市長」黃捷出國 盜圖演砸勘災戲
新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁

新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕