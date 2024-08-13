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柯文哲假帳疑雲 稱首選總統沒經驗 李艷秋：選2次市長了勿裝可愛

記者王千豪／台北即時報導
針對政治獻金申報不實的爭議，民眾黨主席柯文哲說因為首次參與總統大選，沒有經驗。對此，台灣資深媒體人李艷秋表示，柯文哲已經選過兩次台北市長了，不能再裝可愛了。（本報資料照片）
針對政治獻金申報不實的爭議，民眾黨主席柯文哲說因為首次參與總統大選，沒有經驗。對此，台灣資深媒體人李艷秋表示，柯文哲已經選過兩次台北市長了，不能再裝可愛了。（本報資料照片）

台灣民眾黨主席柯文哲12日親上火線說明政治獻金申報不實的爭議，他表示民眾黨成立以來首次參與總統大選，因為目前還在摸索沒有經驗，希望未來可以做得更好。資深媒體人李艷秋表示，柯文哲已經選過兩次台北市長了，不能再裝可愛了。

針對柯文哲12日舉行記者會釋疑內容，李艷秋13日在臉書直呼「看不懂智商157的柯文哲對政治獻金的邏輯」。她表示，記者會指罪魁禍首是會計師，會計師不但不出席記者會，還發書面聲明要檢察署還自己清白，擺明被誣陷，絕不背鍋，所以邏輯很簡單，會計師或民眾黨，有一個不清白。

李艷秋指出，民眾黨說有17筆漏報或誤報，共1817萬台幣（約56萬美元），規模這麼大的會計師事務所，連17筆都趕不及申報，何況政治獻金申報有更正補報機制，今年7月端木會計師也才更正了數字，怎麼沒有這漏報的17筆呢？是忘了？還是這筆錢不在帳上？依照這個邏輯發展，會計師和民眾黨可能共同清白，或共同不清白。

李艷秋提到，柯文哲說沒有一分錢進自己口袋，拆開「柯」字成立的木可公司，算不算自己口袋？不是的話人家好好的公司，你憑什麼要它立即停止運作呢？邏輯很簡單，木可就是柯文哲的私用公司。

李艷秋說，木可公司總經理受訪承認自己是人頭，沒有權限看經費帳目，一直以為民眾黨沒錢，現在看到費用下巴都要掉下來了。如果這個總經理沒說謊，「木可門」案裡的假發票、假帳目、假人頭、假公司的邏輯，就可能成立了。

另外，李艷秋建議，柯文哲最好不要隨便跟會計師決裂，因為不知道會計師還知道什麼；而柯文哲太太陳佩琪搞這搞那，事發就說欠缺法律常識，有讓你聯想到某人嗎？

李艷秋說，藍白合時簽了六點協議，柯文哲說被國民黨騙了，現在柯文哲又說識人不明被會計師騙了，常常被騙，騙的人越來越小咖，「阿北真的智商157嗎？」

柯文哲 國民黨 臉書

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