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新聞眼／假帳疑雲 柯文哲用人成致命傷

記者 林銘翰
柯文哲（右二）重用黃珊珊（左二）及高中同學李文宗長李文宗（左）。(記者侯永全／攝影)
柯文哲（右二）重用黃珊珊（左二）及高中同學李文宗長李文宗（左）。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲當年以素人從政，打破政治人物框架，曾贏得不少掌聲；但他自恃「高智商」的性格也惹來不少麻煩。如今身陷作假帳疑雲，爭議人物包括高中同學李文宗、過去台北市長任內副手黃珊珊，連太太陳佩琪要開「小草咖啡廳」也飽受批評，用人問題已成柯文哲致命傷。

柯文哲競選團隊昨天舉行記者會，親自回應政治獻金申報不實的質疑。外界原先預期主帥會親自致歉，未料僅時任競選總幹事黃珊珊疑似哽咽、時任競選總部財務長李文忠鞠躬道歉，柯文哲僅坦承團隊犯下錯誤、信心喊話會從錯誤中學習，然後「就沒有然後了」。直到昨晚，柯才透過臉書表達「很抱歉」、「痛定思痛」，但仍強調「不是汙錢」。

此外，柯團隊指控會計師端木正漏報款項、便宜行事，整場記者會卻未見端木正本人現身，而面對媒體提出的諸多疑問，民眾黨也未能答好答滿。結果，記者會才開完，端木正便以會計師事務所名義發聲明，強調「均依法令規定處理」，縱使民眾黨隨後回以「期盼端木正誠實為上，善盡會計師責任，還給柯文哲競選團隊清白」，但雙方已流於各說各話，下午的記者會不但沒有釋明疑點，反而留下更多疑團。

回顧整起政治獻金申報疑雲，起源自木可公關行銷有限公司，該公司負責人李文娟是李文宗的妹妹；李文宗曾任台北捷運公司董事長，近日再爆出柯文哲演唱會獲利爭議，承辦的時樂、尼奧公司負責人更是黃珊珊「閨蜜」，因而遭到質疑圖利自家人。

柯過去擔任台北市長，任命李文宗擔任捷運公司董事長，因為沒有相關交通背景專業，再加上當時北捷意外頻傳、下令捷運機廠開闢「開心農場」、賣酒賣咖啡等爭議，數度遭議員點名不務正業。如今，高中老同學出任競選總部財務長，又捅出假帳疑雲。

至於黃珊珊，在藍白談「合」階段已讓許多人質疑其立場；此次又被爆承辦柯文哲演唱會的時樂、尼奧公司，負責人戴利玲與黃珊珊交好，黃昨天也承認兩人是好友，過去參選台北市長，尼奧就負責承辦所有造勢活動，甚至能夠以廠商的身分參加內部會議，在整起假帳疑雲中來看，難免啟人疑竇。

「眾人智慧超越個人智慧。」這是柯文哲的口頭禪。但民眾黨從新竹市長高虹安助理費案涉貪，再到如今的假帳風波，以及陳佩琪的咖啡廳爭議，在在顯示圍繞在柯文哲的裙帶關係，盤根錯節，即使「眾人的智慧超越個人智慧」、「相信制度而非相信個人」等語言猶在耳，卻很難讓人信服是他是相信制度與眾人智慧。

柯文哲 咖啡 捷運

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