政治獻金風暴 李文宗、黃珊珊將移送中評會

民眾黨主席柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，以及去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，遭質疑是募款還是商業行為。對此，時任競選團隊總幹事黃珊珊出席「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，向社會大眾釋疑。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金風暴，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，不只是會計師端木正有責任，時任競選總幹事黃珊珊也有自請處分、時任財務長李文宗也沒有善盡責任，兩人都會移送中評會處理。

民眾黨昨舉行「2024總統大選柯文哲政治獻金說明」記者會，時任柯文哲競選副總幹事陳智菡指出，經過第一階段的查核，總共有15筆漏報、兩筆誤報的支出，民眾黨沒有如實申報監察院，主因是會計師端木正便宜行事，自行把款項灌到其他公司。

李文宗則說，競選期間每份憑證，都是由他親自簽核，相關單據與銀行進出都有根據，當時人力短缺且相信專業，也相信會向監察院如實登錄，可惜過程中出現短差和漏報，儘管自己完全不知情，但是必須對未善盡二次查核責任，向支持者和廠商鞠躬道歉。

周榆修晚間在直播節目表示，針對端木正申報不實的問題，這不只是會計師有責任，身為財務長的李文宗也沒有善盡責任，李文宗已在記者會道歉，「既然他是黨員，我們就把他送到中評會」，至於黃珊珊也有自請處分，兩人都會移送中評會處理。

民眾黨清查政治獻金申報資料，一開始就打算逐筆清查，但因資料太多，且金額短差數字高，因此依循專業會計師建議，從大筆支出開始撈；原本設定的查核界線為50萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）以上，後來才擴大至41萬元以上。時任柯文哲競選副總幹事陳智菡表示，會逐筆清查有無單據、申報監察院，還會繼續清查剩餘款項及資料。

柯文哲前幕僚柯昱安則質疑，會計師在簽核帳款過程中，若沒人下指導棋，怎知道要把916萬元金額申報給木可、尼奧、時樂？為何千挑萬選都剛好是與黃珊珊友好的公司？