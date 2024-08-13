我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

政治獻金風暴 李文宗、黃珊珊將移送中評會

記者林銘翰／台北13日電
民眾黨主席柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，以及去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，遭質疑是募款還是商業行為。對此，時任競選團隊總幹事黃珊珊出席「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，向社會大眾釋疑。(記者侯永全／攝影)
民眾黨主席柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，以及去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，遭質疑是募款還是商業行為。對此，時任競選團隊總幹事黃珊珊出席「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，向社會大眾釋疑。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，不只是會計師端木正有責任，時任競選總幹事黃珊珊也有自請處分、時任財務長李文宗也沒有善盡責任，兩人都會移送中評會處理。

民眾黨昨舉行「2024總統大選柯文哲政治獻金說明」記者會，時任柯文哲競選副總幹事陳智菡指出，經過第一階段的查核，總共有15筆漏報、兩筆誤報的支出，民眾黨沒有如實申報監察院，主因是會計師端木正便宜行事，自行把款項灌到其他公司。

李文宗則說，競選期間每份憑證，都是由他親自簽核，相關單據與銀行進出都有根據，當時人力短缺且相信專業，也相信會向監察院如實登錄，可惜過程中出現短差和漏報，儘管自己完全不知情，但是必須對未善盡二次查核責任，向支持者和廠商鞠躬道歉。

周榆修晚間在直播節目表示，針對端木正申報不實的問題，這不只是會計師有責任，身為財務長的李文宗也沒有善盡責任，李文宗已在記者會道歉，「既然他是黨員，我們就把他送到中評會」，至於黃珊珊也有自請處分，兩人都會移送中評會處理。

民眾黨清查政治獻金申報資料，一開始就打算逐筆清查，但因資料太多，且金額短差數字高，因此依循專業會計師建議，從大筆支出開始撈；原本設定的查核界線為50萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）以上，後來才擴大至41萬元以上。時任柯文哲競選副總幹事陳智菡表示，會逐筆清查有無單據、申報監察院，還會繼續清查剩餘款項及資料。

柯文哲前幕僚柯昱安則質疑，會計師在簽核帳款過程中，若沒人下指導棋，怎知道要把916萬元金額申報給木可、尼奧、時樂？為何千挑萬選都剛好是與黃珊珊友好的公司？

柯文哲

上一則

黑白集／指定AI資料中心設置地 台電老董向誰借膽？

下一則

新聞眼／京華城案副手成破口 柯文哲恐難脫獨厚之嫌

延伸閱讀

柯團隊稱會計師3大錯 端木正反擊「監院調查必能還清白」

柯團隊稱會計師3大錯 端木正反擊「監院調查必能還清白」
柯文哲將政治獻金矛頭指向會計師 端木正回擊了

柯文哲將政治獻金矛頭指向會計師 端木正回擊了
柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習

柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習
假帳疑雲 柯文哲：所有支出都有憑證 沒有跑到任何個人口袋

假帳疑雲 柯文哲：所有支出都有憑證 沒有跑到任何個人口袋

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集