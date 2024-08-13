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民眾黨假帳爭議「公親變事主扛責」 會計師友人抱不平

記者唐筱恬、李光儀／台北13日電
會計師出身的國民黨前立委羅淑蕾籲端木正一定要出來自保、澄清，否則不只犯法，還會被送懲戒，最重吊銷執照。(本報資料照片)
會計師出身的國民黨前立委羅淑蕾籲端木正一定要出來自保、澄清，否則不只犯法，還會被送懲戒，最重吊銷執照。(本報資料照片)

民眾黨指控會計師端木正便宜行事，自行調節支出1817萬台幣（約56萬美元），端木正反擊一切依法行事，讓各界霧裡看花。端木正友人表示，查出單據漏報的是端木正，但端木正沒想到自己查到問題，結果卻把責任推給他一個人，簡直「公親變事主」（指和事佬反而捲入紛爭），民眾黨開記者會不但不說記者會內容，還請他不用參加。

端木正友人表示，現在要釐清的重點是這些所謂「沒報帳的單據」哪來的，如果確實是交給端木正，但端木正漏報，那就是端木正的問題，「但是否也有可能，競總先前沒把這些單據交出？」希望檢調介入釐清問題。

身為會計師的國民黨前立委羅淑蕾表示，會計師不可能自作主張把錢灌給其他公司，呼籲端木正一定要出來自保、澄清，否則不只犯法，還會被送懲戒，最重吊銷執照，更影響事務所商譽。

羅淑蕾表示，會計師查帳一看短缺高達一千多萬元，一定馬上回頭問競辦財務長或競辦總幹事為何帳目短少，怎可能會時間來不及？更不可能自行調節灌給其他公司，「沒有這種會計師啦」。

羅淑蕾認為，民眾黨推給會計師不只傷害到端木正本人，也傷害到整個會計師界，好像會計師都在幫人家「湊帳」，呼籲端木正要趕快自保，不要幫柯文哲扛責，回應澄清也不要模模糊糊，否則會計師不只會觸犯刑法偽造文書罪還會遭懲戒，事務所業務也大受影響。

國民黨 柯文哲

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