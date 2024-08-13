柯競總幹部：報帳要木可老闆審核 木可前老總自稱人頭

民眾黨說明政治獻金疑雲記者會旁，擺了數箱資料，說明17筆漏報、誤報帳目。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金申報不實疑雲，多筆選舉募款流向木可公關公司。柯總統大選競總財務長李文宗昨天說，競選期間所有憑證都是由他簽字，但當時的競選總部社會力組長徐慈檉表示，當時報帳要經過木可公司老闆李文娟審核；木可公司則宣布暫停運作，表示清算後的盈餘將捐給公益團體。

針對外界質疑競總交付木可公司1300萬元授權金部分，李文宗表示，一般業界認為授權是對方給錢，但申報登載的授權金主要是木可替競總處理競選小物的費用，木可真正對外營業是去年10月以後，真正有獲利在年底，立鼎公司曾是合作夥伴但雙方沒合約，「不論是競選總部、木可公司，都沒有欠款。」

徐慈檉指稱，當時報帳要經過木可公司老闆李文娟審核，但財務總管明明是李文娟的哥哥李文宗。李文宗表示，所有憑證都由他本人簽字，「有關財務的事情非常多，她（李文娟）協助而已」；民眾黨發言人吳怡萱則澄清，李文宗不是木可公司的董事長或負責人。

「木可公關公司」的帳款也被執行說不清楚，木可公司昨火速宣布暫停運作，清算後的盈餘將捐給公益團體。

木可前總經理SKY、立鼎公司負責人JEFF昨接受三立iNews電視節目「關我什麼事」訪問時透露，自己完全沒有看這些資料的權限，雖然對外稱總經理，但其實只是人頭，沒有任何職權，「看到這些費用，下巴都快掉了，因為我們一直都以為他們沒錢」。

「會計作業可以補正，政治上絕不容任何作假；競總明明有支出憑證，沒必要虛報支出。」黃珊珊昨貼臉書 說，會計師擅自繕打不實支出登載於監察院之公示資料，造成無辜廠商被質疑牽累，這種行為符合那門子法規？會計師持專業證照接受委託本應善盡職責，今造成競總信譽巨大損害，希望端會計師誠實面對，希勿自誤。