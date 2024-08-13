我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

柯競總幹部：報帳要木可老闆審核 木可前老總自稱人頭

記者林銘翰、黃婉婷／台北13日電
民眾黨說明政治獻金疑雲記者會旁，擺了數箱資料，說明17筆漏報、誤報帳目。(記者侯永全／攝影)
民眾黨說明政治獻金疑雲記者會旁，擺了數箱資料，說明17筆漏報、誤報帳目。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實疑雲，多筆選舉募款流向木可公關公司。柯總統大選競總財務長李文宗昨天說，競選期間所有憑證都是由他簽字，但當時的競選總部社會力組長徐慈檉表示，當時報帳要經過木可公司老闆李文娟審核；木可公司則宣布暫停運作，表示清算後的盈餘將捐給公益團體。

針對外界質疑競總交付木可公司1300萬元授權金部分，李文宗表示，一般業界認為授權是對方給錢，但申報登載的授權金主要是木可替競總處理競選小物的費用，木可真正對外營業是去年10月以後，真正有獲利在年底，立鼎公司曾是合作夥伴但雙方沒合約，「不論是競選總部、木可公司，都沒有欠款。」

徐慈檉指稱，當時報帳要經過木可公司老闆李文娟審核，但財務總管明明是李文娟的哥哥李文宗。李文宗表示，所有憑證都由他本人簽字，「有關財務的事情非常多，她（李文娟）協助而已」；民眾黨發言人吳怡萱則澄清，李文宗不是木可公司的董事長或負責人。

「木可公關公司」的帳款也被執行說不清楚，木可公司昨火速宣布暫停運作，清算後的盈餘將捐給公益團體。

木可前總經理SKY、立鼎公司負責人JEFF昨接受三立iNews電視節目「關我什麼事」訪問時透露，自己完全沒有看這些資料的權限，雖然對外稱總經理，但其實只是人頭，沒有任何職權，「看到這些費用，下巴都快掉了，因為我們一直都以為他們沒錢」。

「會計作業可以補正，政治上絕不容任何作假；競總明明有支出憑證，沒必要虛報支出。」黃珊珊昨貼臉書說，會計師擅自繕打不實支出登載於監察院之公示資料，造成無辜廠商被質疑牽累，這種行為符合那門子法規？會計師持專業證照接受委託本應善盡職責，今造成競總信譽巨大損害，希望端會計師誠實面對，希勿自誤。

柯文哲 臉書

上一則

新聞眼／京華城案副手成破口 柯文哲恐難脫獨厚之嫌

下一則

黃子佼藏未成年性影像增41部、30被害人 最小11歲

延伸閱讀

柯團隊稱會計師3大錯 端木正反擊「監院調查必能還清白」

柯團隊稱會計師3大錯 端木正反擊「監院調查必能還清白」
認作帳3大錯誤 柯文哲直播致歉：讓支持者焦慮很慚愧

認作帳3大錯誤 柯文哲直播致歉：讓支持者焦慮很慚愧
柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習

柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習
民眾黨假帳疑雲／清查17筆支出漏誤報「會計師便宜行事」

民眾黨假帳疑雲／清查17筆支出漏誤報「會計師便宜行事」

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集