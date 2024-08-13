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白營財報賸餘2427萬居冠 綠短絀2.1億 藍實質餘絀560萬

記者黃婉婷／台北13日電
民進黨2023年度財報收入雖有5億867億餘元，但仍短絀2億1056萬餘元。(本報資料照片)
民進黨2023年度財報收入雖有5億867億餘元，但仍短絀2億1056萬餘元。(本報資料照片)

內政部公布各政黨申報2023年度財報，3大主要政黨中，國民黨收入10億餘元（台幣，下同）居冠，但受黨產會限制處分，收支相抵後，實質餘絀為560萬餘元；民進黨收入雖有5億867億餘元，但仍短絀2億1056萬餘元；民眾黨則是「由虧轉盈」，賸餘為2,427萬元，為3黨最多。

內政部昨於「政黨資訊網」公開個政黨申報財報，應申報的78個政黨，僅「尊嚴黨」、「復康聯盟黨」未申報，「中正黨」經限期補正仍未補正，將提報政黨審議會審議裁罰事宜；民進黨、國民黨及民眾黨的財報都顯示「合格待追認」，指財務報表尚未經黨員大會通過，仍待下次開會追認。

據國民黨決算報告書，2023年收入10億9852餘萬元，其中5億6839萬餘元受黨產會限制處分，實質收入為5億3012萬餘元；支出11億9469萬餘元，扣除被黨產會限制的股利收益，以及法院強制拍賣處分被逕移轉產權的其他損失6億7017萬餘元，實質支出5億2452萬餘元。

雖然帳面餘絀為負9617萬餘元，但扣除受黨產會限制命移轉處分的收益及損失後，國民黨實際收支餘絀為560萬678元。

民進黨2023年收入5億86萬餘元，支出7億1923萬餘元，短絀2億1056萬餘元；民眾黨2023年收入1億8275萬餘元，支出1億5848萬餘元，餘絀2,427萬餘元。

國民黨 民進黨 內政部

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