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新聞眼／京華城案副手成破口 柯文哲恐難脫獨厚之嫌

記者 林麗玉
民眾黨主席柯文哲近日爭議多。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲近日爭議多。(本報資料照片)

檢調偵辦京華城案，隨著全案關鍵人物、北市前副市長彭振聲遭列被告，被認涉犯圖利罪嫌重大，命限制出境及住居，案情恐將向上延燒。因其最關鍵的京華城自創容積獎勵20%，從民代公開的相關公文等資料檢視，先有前市長柯文哲蓋章決行核定準用都更容獎，再有疑助自創容獎項目。柯在其中扮演的角色，姑且不論是否圖利，恐都難脫獨厚之嫌。

「理性、務實、科學、公開、透明」是柯文哲常掛嘴邊的政治信念，京華城案卻被質疑內幕重重，打臉柯的從政核心價值。

該案3大爭點包括：為何柯市府無延續前朝郝市府決策，再有監委劉德勳糾正，讓京華城容積率從392%調高至560%；非都更區卻準用都更容獎辦法；市府還幫忙開專家學者會議，助京華城自創容積獎勵項目，給予20%高容獎。京華城依法容積移轉入30%，才讓京華城變成史上最高840%容積率。

議員還踢爆，此案寫下柯文哲任內兩個「唯一」，其一是柯親自簽准決行，幫京華城這個民間機關，提送都市計畫變更案；其次，為京華城案開專家學者諮詢會議。當時京華城雖可依都市計畫法自提計畫，但一開始京華城提不出計畫，遭質疑是柯市府幫忙研議，再送都委會審議。

目前民眾黨於京華城案對外說法，容積率從560%到840%，都由都委會共識決，非一人可以影響，並定調「政治操作」。但從公開的公文看，柯文哲蓋章的公文，到底有沒有「交辦」？有沒有下指導棋？恐怕也是接下來檢調偵辦的重要關鍵，更是柯自己要說明清楚。

其實，早在柯文哲還在任市長時，該案就曾有議員提出示警，質疑相關容積率的種種不合理，甚至在總質詢時提醒柯文哲，京華城案恐將是柯卸任後的「5大案」，當時柯似乎沒把話聽進去，還輕描淡寫回「不會啦、不容易」。當年議員的善意提醒，如今果然被一一檢視。

尤其彭振聲遭列被告後，外界認為，彭未來極可能是柯文哲在京華城案的關鍵破口。柯文哲過去引以自豪的清廉，從近日延燒的政治獻金申報爭議、京華城北士科等3大案，柯是否敗在太過自信、抑或另有案情，政治風暴還在持續發展中。

柯文哲

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