京華城3案同列被告 柯文哲副手彭振聲限制住居出境

台北地檢署偵辦京華城案及北士科案，12日上午以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲(右)，庭訊約兩個半小時。檢方訊後，依涉嫌瀆職等罪諭知彭限制出境、出海、限制住居。(記者房荷庭／攝影)

台北市前巿長柯文哲 因京華城等案被控涉嫌圖利，台北地檢署昨天上午以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲到案，庭訊約兩個半小時；檢方認為彭涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命彭限制出境、出海、限制住居。

柯文哲與彭振聲被告發3大案件，分別為京華城改建案、北投士林科技園區設定地上權案，以及台北市萬大第一果菜及魚類批發市場案，3案均由廉政署立案調查。檢廉5月間陸續約談北市都發局、都更處多名承辦人員，釐清京華城容積率簽辦過程。

北檢昨天上午以被告身分傳喚彭振聲，訊後命限制出境、出海、限制住居。面對媒體追問，彭振聲不發一語。

北士科案為台北市政府拍板將北士科T16、T17及T18三塊基地分開招標，其中T17及T18免投資 計畫書，降低權利金底價，最終由新光人壽得標，外界質疑北市府涉嫌圖利。

京華城案因容積率達840％，遭質疑建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；都委會通過是否有市府高層介入京華城容積獎勵等部分。

萬大第一果菜及漁類批發市場改建案，柯文哲遭控讓台北市議會通過台幣49億元(約1億5110萬美元)追加預算 ，以利中華工程興建完成果菜市場，以「減項發包、追加預算」方式圖利中華工程，涉犯貪汙治罪條例之圖利罪。

針對北檢傳喚彭振聲並諭令限制出境、出海，民眾黨昨沒有相關回應。另外，柯文哲昨舉行政治獻金說明記者會，媒體詢問京華城案，他則是不發一語快步離場。

北市議會京華城調查小組召集人游淑慧說，希望檢調盡速約談其他當事人，包含前市長柯文哲，避免串供並早日釐清真相。市議會調查小組原訂本月20日邀彭振聲到議會說明，因司法調查中，彭是否出席出現變數。游淑慧說，彭振聲列被告，並限制出境住居，她沒有太大意外，畢竟彭就是市府的第二號角色，彭就是有參與這件事，接下來就看彭是否轉為汙點證人。