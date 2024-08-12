柯文哲陷政治獻金假帳疑雲 藍綠共識「難毫髮無傷」

民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 2024總統大選政治獻金申報不實風波延燒，引發各界討論，柯文哲12日下午將出面說明。不過藍、綠陣營近幾日接連開砲，喊話柯盡快出來面對，均認為相關帳目是「一筆爛帳」，更有人認為事涉違法，柯文哲恐無法從此事件中毫髮無傷脫身。

民進黨 秘書長林右昌認為，這是民眾黨黨內的問題，應由民眾黨回應，應該自己去面對，別再東扯西扯，民眾眼睛是雪亮的，大家會做判斷，社會自有公評。

民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲曾於2014年台北市長選舉時，稱募來的錢太多，並指錢是「魔戒」，如今柯卻在選前最後時刻「小草」募好募滿。就目前所公開木可金流跟帳目，顯然是一筆爛帳不堪入目，也讓木可公司成為成為柯文哲口中所述的「魔戒」。

民進黨政策會執行長王義川則在社群平台threads「預測」柯文哲今天下午會在記者會上稱：「錯就是錯了，難道民進黨都沒有報錯嗎？」只是為什麼國家機器會把每一筆政治獻金都查得那麼清楚？難道民進黨都沒有報錯嗎？別裝了啦就是國家機器。柯文哲前幕僚柯昱安則在留言區表示，「這樣沒辦法過關吧，發票不見了，但錢不會長腳跑走啊，900萬還是要給個交代。」

國民黨 北市議員游淑慧批柯文哲，「真的是157的智商，才想得出來的招數」，自開公司、虛偽交易，把公款政治獻金洗成自己的政治現金，老公、老婆都在想錢，還把兒子拖下水變人頭，一直選、一直賺，更大酸「難怪要義無反顧拚一次」。

會計師出身的國民黨前立委羅淑蕾指出，柯文哲一貫手法就是打迷糊仗，關鍵資料只有3筆款項，直接公開發票即可，更別提如此大的金流，柯文哲怎可能不知情？柯文哲一定了解金流到哪裡去，現在推給誰都沒用，柯必須自己出來面對。

國民黨前立委孫大千也在節目上說，各政黨申報選舉經費時，難免有瑕疵，不過此次爆料精準度很高、刀刀見骨，說明爆料人可能是民眾黨內部掌握資訊的人員，對柯文哲絕對是個危機。另外，對於相關帳目怎會如此混亂？他也是匪夷所思。由於牽涉到太多違法問題，「我實在很難想像，柯文哲要用什麼樣的方法毫髮無傷地度過」。