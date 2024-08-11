柯文哲選總統假帳疑雲連環爆 4大疑點待釐清

民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 爭議連環爆，近日遭指政治獻金申報不實，包含有大筆政治獻金流入木可公關行銷公司，政治獻金申報上遭到質疑「做假帳」，還有去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，獲利金額未見政治獻金申報帳目，到底是募款抑或是商業行為，民眾黨也出現前後說詞不一的矛盾。

民眾黨昨天避談案情細節，晚間發布採訪通知表示，柯文哲競選團隊在總統大選期間，政治獻金申報過程出現問題，經過全面清查，時任競選團隊成員將在今天下午公開說明，親自向社會大眾釋疑，記者會出席名單包括柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及財務長李文宗。

一、木可公關授權金爭議

政治評論員吳靜怡近日指出，柯文哲拿著年輕人一點一滴的便當錢，巧立名目把經費透過多筆「授權」方式轉入「木可公關」，網紅四叉貓也在臉書 發文指出，柯文哲不只有一家公關公司，木可公關行銷有限公司從柯文哲身上，總共海撈新台幣3963萬2623元。

民眾黨指出，政治獻金申報給木可的「授權金」，主要是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露的「授權」費用實為委託作業管理。

二、柯文哲演唱會獲利爭議

媒體人康仁俊指控，柯文哲去年7月舉辦的「KP SHOW」演唱會，這場由木可公關行銷公司主辦、尼奧創意行銷公司承辦的演唱會，門票收入高達531萬餘元，扣除成本後淨賺77萬196元，然而獲利至今卻不見蹤影。

民眾黨發言人吳怡萱說，過去在選舉期間，民眾黨已經數度澄清，演唱會不是募款，而是單純的商業行為，因此在辦演唱會的過程當中，民眾黨找木可行銷公司承辦，並且由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。

三、小草咖啡 廳人頭公司爭議

柯文哲妻子陳佩琪在臉書自爆，為了開設「小草咖啡廳」，因為具有公務人員身分，自己不能擔任公司負責人，所以先用別人的名義開公司，事後遭披露人頭就是兒子柯傅堯，公司名稱為「智堯資訊傳媒有限公司」，登記地點為民眾黨中央黨部所在的台玻大樓。

民眾黨回應，陳佩琪非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

四、蒔間公司收宣傳費爭議

網紅四叉貓在臉書指出，蒔間公司原名為「軍宇國際有限公司」，2023年7月5日變更名稱為「蒔間有限公司」，三個月後就收到三筆金流，全數來自柯文哲競選總部，總共合計1000萬元，上網搜尋傳真號碼，可以串到不少公司，包括利安達會計師事務所。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡反擊，惟恐天下不亂的Google使用者，一直在網路上到處連連看、亂帶風向，現在扯到蒔間公司的對接窗口，競選總部的確有購買影音服務，「洽談的不是我、經手錢的更不是我，管理柯文哲主席的社群，頂多幫忙上架影片，犯法了嗎？」