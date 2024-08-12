人事一卡再卡 綠捨不得民主基金會「小金庫」？

民主基金會執行長人事擱置已久。(本報資料照片)

自從韓國瑜 當選立法院長後，台灣民主基金會的爭議就一波未平一波又起，先是傳出執政黨有意卡關韓國瑜接任董事長，後來執行長人事案又遭到擱置，以至於基金會執行長至今都處於代理狀態。

民主基金會既然以民主為名，豈能不顧法治？民主基金會董事長過去按例由立法院長兼任，章程也明白規定，「本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。」董事長韓國瑜早在今年4月就已表明將提名政大學者盧業中，雖然因公務未能出席6月董事會，但也委託董事正式提名，不過，顯然執政黨方面仍不願接受這樣的結果。

民主基金會講究跨黨派的團結合作，齊心進行外交工作、宣揚台灣民主，若最後卻不接受民主的結果，豈非貽笑大方？而由執政黨占多數的董事會，遲遲不肯通過董事長提名的人選，到底是刻意的政治杯葛，還是做賊心虛，也讓外界霧裡看花。

民主基金會每年手握約1.3億台幣（約400萬美元）預算 ，雖然規模不大，但受限甚少，翻閱歷年決算報告，數字雖然都對上了，但再看仔細一點，實際上到底資金補助給誰、資源流向何方卻有模糊之嫌，也難怪被懷疑是「小金庫」。

倘若帳目當真毫無問題、真金不怕火煉，讓在野黨推薦的執行長順利就任，若他上任後查無不法，不但幫基金會背書，也一解外界懷疑，豈不是洗刷汙名的大好機會？如今，執政黨反其道而行，從董事長到執行長的人事案，都要一卡再卡，反倒讓人覺得有意躲藏，非但止不住流言蜚語，還愈發啟人疑竇。