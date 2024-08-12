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基隆罷樑固樑激戰 馬英九二度挺謝國樑

記者邱瑞杰、葉德正／基隆12日電
前總統馬英九（左）11日陪同基隆市長謝國樑到基隆廟口走訪攤位、吃美食，並到奠濟宮參拜，馬英九緊握謝國樑的手，高喊「我們不同意罷免」。(記者蘇健忠／攝影)
前總統馬英九（左）11日陪同基隆市長謝國樑到基隆廟口走訪攤位、吃美食，並到奠濟宮參拜，馬英九緊握謝國樑的手，高喊「我們不同意罷免」。(記者蘇健忠／攝影)

前總統馬英九上月21日曾到基隆為市長謝國樑助陣，昨再度站台，馬提到，對比涉貪收押的桃園前市長鄭文燦，罷免勤政愛民的謝國樑缺乏正當性，罷免是人民權利，要用來罷免壞蛋，罷免能幹的謝國樑是褻瀆憲法、褻瀆民主，呼籲基隆市民站出來投票反對罷免。

罷免案進入第三階段投票幾已成定局，固樑、罷樑雙方攻防日趨白熱化，民進黨日前表明，第三階段有可能會合作提供協助。街頭瀰漫濃濃選戰味，市區多處大樓掛上反罷免看板，市場不時看到罷樑志工宣講，雙方各自動員。

馬呼籲基隆市民示範給全國人民看，讓好市長能繼續服務，他直指想罷免謝的人只有一個理由，「你不喜歡他，他當市長搶你位置」，呼籲市民別上當。

對於馬英九說法，拆樑團體反諷，人民依憲法規定提出罷免有何問題？還是馬的憲法是他國憲法？馬可能忘記，過去沒有正當理由的「輸不起的罷免」全數是國民黨提出，藍營再度示範何謂「我行你不行」。

馬7月21日曾到基隆七堵南興市場挺謝，昨再到基隆，到奠濟宮參拜也品嘗小吃，兩人選了「一口吃香腸」。馬英九憂心地說，基隆沒辦過罷免案，過去投票是投贊成票，呼籲大家不要糊里糊塗投贊成票，那就前功盡棄了。

罷免 馬英九 投票

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