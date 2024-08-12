假帳疑雲 黃珊珊被點名 民眾黨將定調低級錯誤

柯文哲競選團隊在總統大選期間，政治獻金申報過程出現問題，柯文哲（右）、時任競選總幹事黃珊珊（左）等將公開說明。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲 被爆總統大選政治獻金申報不實，民眾黨表示，柯文哲競選團隊在總統大選期間，政治獻金申報過程出現問題，經過全面清查，傳定調為「低級錯誤」，柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及財務長李文宗今天下午出席記者會公開說明 。

本報系聯合報報導，柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，民眾黨前天先是透過聲明致歉，坦言帳務處理瑕疵，將會盡快補正資料，柯文哲也隨即在臉書 發文表示，當天就會把經手帳目的同仁、委託的會計師全部找回來，重新清查帳目與相關憑證，「團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給我們一點時間」。

柯文哲2024競選總統選舉政治獻金被質疑申報不實，承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明表示，民眾黨申報資料的500萬元（台幣，下同，約15.4萬美元）並非該公司所承接業務；另一間「尼奧」公司也未收到申報資料中的兩筆款項，3筆政治獻金申報總計916萬4311元。

政治評論員吳靜怡昨在臉書發文表示，木可公關、尼奧時樂正好是「柯友友」和「珊友友」，這是競辦眾人皆知的事實，只是沒想到兩間的收益加起來能夠破億台幣，更別說一間裝潢公司也能報帳千萬；現在很多人都炸鍋了，尤其是勞心、勞力的黨工們和志工，民眾黨現在刻意製造要抓內鬼，其實大可不必，因為真正有問題的就是黃珊珊跟柯文哲高中同學李文宗，「你們倆才是會計作帳的關鍵魔法」。

台北中國時報報導則指出，尼奧在2022、2024選舉海撈近億台幣，背後關鍵人物就是時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊，兩家公司負責人正是黃的閨蜜，且黃的處理態度也令黨內炸鍋。

報導說，尼奧、時樂的負責人戴利玲為黃珊珊的閨蜜，自2022年台北市長選戰就已合作，當時競選團隊有意見，因尼奧包下所有活動，還可參加內部會議；2024總統大選，黃珊珊又把他們找來。黨內人士爆料，尼奧的報價偏高，2場選舉賺近億元，黃卻力挺。

聯合報報導，針對外界相關質疑，柯文哲昨天沒有公開行程，民眾黨發言人戴于文僅說，目前仍在清查核對中，相關問題待釐清後，會再向大家說明。

民進黨立委許智傑說，這次民眾黨政治獻金申報問題相當嚴重，宛如水門案，尤其是「小草」對民眾黨的信任，讓人感覺真是「代誌大條啊」。

國民黨北市議員鍾小平表示，今天將至台北地檢署，告發柯文哲涉嫌違反政治獻金法、背信罪及使公務人員登載不實等罪；柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，這很嚴重，因陳佩琪9月底才會從公務單位退休，可能涉違法。