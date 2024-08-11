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柯文哲政治獻金申報不實遭疑作假帳 民眾黨道歉

台灣新聞組／台北11日電
民眾黨主席柯文哲（中）大選期間舉辦演唱會募款，獲利台幣77萬餘元，但政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆款項。(取材自臉書)
民眾黨主席柯文哲（中）大選期間舉辦演唱會募款，獲利台幣77萬餘元，但政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆款項。(取材自臉書)

民眾黨主席柯文哲競選2024總統政治獻金申報引發爭議延燒，競辦近千萬元(台幣，以下同)支出遭質疑作假帳，民眾黨昨天發聲明道歉，表示經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。柯文哲昨下午緊急取消行程，急召經手帳目者與會計師，重新清查帳目與相關憑證。柯文哲表示，會非常嚴肅面對，團隊在確實釐清後，會給社會與支持者清楚說明。

監察院昨指出，監察院廉政委員會對於每任總統、副總統擬參選人所申報政治獻金會計報告書，均依例列入年度查核計畫，進行查核，關於2024年總統、副總統選舉各擬參選人會計報告書，近日各界監督檢視發現的疑義，將列入查核範圍，如發現不法事證，將依職權處理。

時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊昨天也坦言，這是在帳務上很嚴重問題，這錯誤不應該發生，也很抱歉。她說，全國各地方黨部都會有相關支出和費用，有很繁雜的過程，是不是忙中有錯，或中間出了什麼差錯，將會逐一釐清。

柯文哲競選2024年總統選舉政治獻金申報，承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明表示，民眾黨申報資料中的500萬元，並非該公司承接業務；資深媒體人康仁俊日前也爆料，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的兩筆款項；三筆政治獻金申報總計916萬4311元。

民眾黨昨天透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112（2023）年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

康仁俊昨天再爆料，柯文哲大選期間舉辦「KP SHOW」演唱會募款，該活動由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，實體售出337張票，線上售出4656張票，門票收入531萬400元，所有營收歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，獲利77萬196元，但柯文哲政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆錢，既然柯文哲下令要清查，別忘了查這筆錢在哪裡。

曾任中華民國會計師公會全國聯合會理事長、前立委羅淑蕾說，金額龐大一定是匯款或開支票，匯款或開支票的受款人是誰，是那家公司嗎？假設該公司出面否認沒有承辦，沒有收這筆錢，那怎麼會報這個費用？這不是做錯的問題，這是造假的問題。

柯文哲政治獻金爭議連環爆，民進黨秘書長林右昌昨表示，社會自有公評，別東扯西扯，民眾眼睛是雪亮的。

柯文哲 支票 中華民國

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