共用員工 木可公關遭疑寄生柯文哲競總

民眾黨坦言，總統選舉政治獻金有帳務處理瑕疵。圖為柯文哲（左二）與陳佩琪（右二）出席感恩小草回顧暨木可新品發表會。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 遭質疑競選總統的募款經費流入「木可公關行銷有限公司」，民進黨北市議員簡舒培昨天再爆料，柯競總與木可都有一名「李婉萱」，簡質疑李一邊在柯文哲競總工作領薪水，一邊又代表木可去跟廠商接洽？直呼到底是木可寄生柯競總，還是木可根本等於柯競總？

針對媒體人及簡舒培昨天的再爆料，民眾黨尚未做出回應。至於簡舒培前天質疑柯文哲政治獻金的簽證 會計師端木正，曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，更是民眾黨的中央委員。民眾黨發言人吳怡萱昨天受訪表示，端木正今年三月遞補中央委員不久後，即因個人因素請辭。

簡舒培昨天在臉書 指出，根據立鼎公司在2023年12月9日發的「從義無反顧到一無所有的阿北小物秘辛」這篇文，內容提到立鼎是接受木可邀請成為外聘顧問團隊，文章也多次提到，木可與立鼎的對接窗口是一名叫「李婉萱」的女士。她表示，根據柯文哲競選申報給監察院的政治獻金資料，剛好有一人也叫「李婉萱」，而收支科目是「人事費用支出」。

簡舒培不禁質疑，如果木可跟柯競總真的是各自獨立的兩個單位，那麼代表木可跟立鼎接洽的「李婉萱」，按理來說領的是木可薪水，為什麼柯文哲競選總部還得支付薪資給她？

北市議員許淑華則說，柯文哲總統競選期間，曾向親人、心腹所經營的公司，下單高達4000萬元台幣各項訂單；其中，在民眾黨中央黨部同一棟大樓裡，有家公司叫做「木可公關」，負責人李文娟就是柯文哲心腹李文宗的妹妹，李文宗是當年幫助民眾黨寄生北捷公司、黨務公務不分的帶頭人物，也是柯文哲私人基金會創辦人。

另外，柯文哲妻子陳佩琪前天坦承用兒子名義開公司，陳佩琪昨天再度透過臉書表示，被檢舉犯罪以後，她承認人生實在是「不經一事，不長一智」，她贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關，該罰就罰。