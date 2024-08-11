我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

共用員工 木可公關遭疑寄生柯文哲競總

記者林佳彣、林縉明／台北11日電
民眾黨坦言，總統選舉政治獻金有帳務處理瑕疵。圖為柯文哲（左二）與陳佩琪（右二）出席感恩小草回顧暨木可新品發表會。(本報資料照片)
民眾黨坦言，總統選舉政治獻金有帳務處理瑕疵。圖為柯文哲（左二）與陳佩琪（右二）出席感恩小草回顧暨木可新品發表會。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲遭質疑競選總統的募款經費流入「木可公關行銷有限公司」，民進黨北市議員簡舒培昨天再爆料，柯競總與木可都有一名「李婉萱」，簡質疑李一邊在柯文哲競總工作領薪水，一邊又代表木可去跟廠商接洽？直呼到底是木可寄生柯競總，還是木可根本等於柯競總？

針對媒體人及簡舒培昨天的再爆料，民眾黨尚未做出回應。至於簡舒培前天質疑柯文哲政治獻金的簽證會計師端木正，曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，更是民眾黨的中央委員。民眾黨發言人吳怡萱昨天受訪表示，端木正今年三月遞補中央委員不久後，即因個人因素請辭。

簡舒培昨天在臉書指出，根據立鼎公司在2023年12月9日發的「從義無反顧到一無所有的阿北小物秘辛」這篇文，內容提到立鼎是接受木可邀請成為外聘顧問團隊，文章也多次提到，木可與立鼎的對接窗口是一名叫「李婉萱」的女士。她表示，根據柯文哲競選申報給監察院的政治獻金資料，剛好有一人也叫「李婉萱」，而收支科目是「人事費用支出」。

簡舒培不禁質疑，如果木可跟柯競總真的是各自獨立的兩個單位，那麼代表木可跟立鼎接洽的「李婉萱」，按理來說領的是木可薪水，為什麼柯文哲競選總部還得支付薪資給她？

北市議員許淑華則說，柯文哲總統競選期間，曾向親人、心腹所經營的公司，下單高達4000萬元台幣各項訂單；其中，在民眾黨中央黨部同一棟大樓裡，有家公司叫做「木可公關」，負責人李文娟就是柯文哲心腹李文宗的妹妹，李文宗是當年幫助民眾黨寄生北捷公司、黨務公務不分的帶頭人物，也是柯文哲私人基金會創辦人。

另外，柯文哲妻子陳佩琪前天坦承用兒子名義開公司，陳佩琪昨天再度透過臉書表示，被檢舉犯罪以後，她承認人生實在是「不經一事，不長一智」，她贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關，該罰就罰。

柯文哲 臉書 簽證

上一則

新聞評論／賴政府滿口韌性永續 國土卻更加破碎

下一則

淚水、喜悅、傳承 中華隊奧運故事進行中

延伸閱讀

京華城容積率 藍控柯文哲開會親裁

京華城容積率 藍控柯文哲開會親裁
新聞眼／猛攻柯、高 綠布局選舉2考量

新聞眼／猛攻柯、高 綠布局選舉2考量
民眾黨慶被指臉色鐵青 柯文哲駁斥：是一臉疑惑

民眾黨慶被指臉色鐵青 柯文哲駁斥：是一臉疑惑
新聞評論／智商157的愚人？黃國昌烤出柯文哲原形

新聞評論／智商157的愚人？黃國昌烤出柯文哲原形

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點