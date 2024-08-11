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冷眼集／柯文哲人設崩 絕非帳務瑕疵能帶過

記者 林縉明
民眾黨主席柯文哲（左）與太太陳佩琪（右）。(本報資料照)
民眾黨主席柯文哲（左）與太太陳佩琪（右）。(本報資料照)

新竹市長高虹安才因作帳出事被停職，民眾黨主席柯文哲再陷作假帳疑雲，還被質疑透過木可公司左手轉右手，這對於經常把「勤政、清廉、愛鄉土」掛嘴邊說的柯文哲，無疑是形象一大傷害，甚至會被聯想「上梁不正下梁歪」，重傷民眾黨形象，絕非帳務處理瑕疵就能含糊帶過。

柯文哲從政以來，總是自詡清廉、打弊，擔任台北市長任內弊案最少，還主打要辦台北市的「五大弊案」，結果直到卸任，也沒有查出什麼弊案，反而是被爆出京華城、士北科等弊案，甚至被台北地檢署以他字案偵辦，柯被列為被告，打弊英雄人設崩毀。

總是自認清廉的柯文哲，面對高虹安涉嫌擔任立委任內詐領助理費，台北地院日前判高有罪，柯卻替高抱屈，稱高的社經地位不會貪汙，且公積金制度來自前立委李俊俋助理，直接把制度帶進辦公室。

柯文哲當時稱，民眾黨要反省，會在一個月內設計出一套制度，防止以後再發生，沒想到機制還沒出來，自己就被爆出競選總統政治獻金申報作假帳，民眾黨內部急忙開會因應，沒想到事隔一天，企圖把「申報不實」解釋為「帳務處理瑕疵」，若是如民眾黨所稱瑕疵，何來發票又為何有記帳？

面對藍綠夾殺，台灣第三勢力經營與發展不易，往往會被外界寄予厚望，一旦被爆出涉嫌收賄、作假帳等爭議，清廉誠信將會大打折扣，整個政黨發展會逐漸式微，甚至泡沫化，時代力量就是最好的前例。這回柯文哲深陷作假帳疑雲，無疑是給最近聲量低迷的民眾黨再一記重拳。

柯文哲

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