我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

童子賢挺核 反核大老：環團壓力大

記者李人岳、周佑政／台北10日電

總統府日前召開國家氣候變遷對策委員會，核電議題的討論引發關注。與會委員反核派大老施信民表示，他不知道和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲的態度是否帶給賴清德總統壓力，但確實已經給環保團體很大的壓力，他強調，若再走回頭路發展核電，反而不利發展綠能力道，這是環團一致立場。

綠營人士私下透露，外界一直關注童子賢的意見，但其實民進黨內部很擔心核能議題沒處理好，將引發環團人士的反彈，尤其這些人曾經和民進黨並肩作戰，一起推動非核家園。

施信民是台灣環保聯盟創會會長，也是民進黨反核老戰友。他表示，核三廠二號機2025年停止運作是合法的做法，未來能源發展和核廢料處理、核安等問題，最重要的是建立在扎實的資訊上，也應有平台充分揭露訊息供各界討論。

2001年與民進黨前主席林義雄共推「非核國家促進會」的前立委陳曼麗說，要繼續推動核能發電，應該要有更安全方式，台灣有無能力處理核廢料？她同意賴總統所說「這是個複雜的問題」，如果台灣現在無法處理，就沒有條件用這些東西。

施信民說，他不知道李遠哲、童子賢的態度是否帶給賴總統壓力，但確實已經給了環保團體很大的壓力，畢竟童子賢是大企業、聲音比環團大，大家比較會重視。台灣適不適合核電可以討論，但根據環團掌握的事證，台灣不適合發展核電，應把準備投資核電的經費，投注在半導體產業真正需要的綠電上，才能早日達到減碳的目標。

施信民說，日本敦賀核電廠二號機由於無法排除下方存在活斷層，因此遭法院裁定不得重啟；賴總統的發言也提到這個案例，他認為賴總統是暗示台灣的核電廠也緊鄰斷層，從考量安全、防震的角度，不適合再重啟現有核電廠。

面對環團的憂慮，總統府發言人郭雅慧說，賴總統在委員會中強調，當前政府的重要工作是，確保穩定供電、優先努力開發多元綠電、不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的先進的核能技術。但無論是面對新的核能技術，或現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話，妥善解決核安、核廢料及法制面等諸多問題。

民進黨 綠能 減碳

上一則

台電喊話科技業 設廠到支持電源開發縣市

延伸閱讀

賴清德：非核家園非民進黨意識形態 3條件可接受新核能

賴清德：非核家園非民進黨意識形態 3條件可接受新核能
倡核、綠電共存 童子賢：台灣這麼小 不該原地打轉

倡核、綠電共存 童子賢：台灣這麼小 不該原地打轉
反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的

反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的
童子賢：核廢料宛如困在園區的老虎 似危實安

童子賢：核廢料宛如困在園區的老虎 似危實安

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸