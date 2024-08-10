童子賢挺核 反核大老：環團壓力大

總統府日前召開國家氣候變遷對策委員會，核電議題的討論引發關注。與會委員反核派大老施信民表示，他不知道和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲的態度是否帶給賴清德總統壓力，但確實已經給環保團體很大的壓力，他強調，若再走回頭路發展核電，反而不利發展綠能 力道，這是環團一致立場。

綠營人士私下透露，外界一直關注童子賢的意見，但其實民進黨 內部很擔心核能議題沒處理好，將引發環團人士的反彈，尤其這些人曾經和民進黨並肩作戰，一起推動非核家園。

施信民是台灣環保聯盟創會會長，也是民進黨反核老戰友。他表示，核三廠二號機2025年停止運作是合法的做法，未來能源發展和核廢料處理、核安等問題，最重要的是建立在扎實的資訊上，也應有平台充分揭露訊息供各界討論。

2001年與民進黨前主席林義雄共推「非核國家促進會」的前立委陳曼麗說，要繼續推動核能發電，應該要有更安全方式，台灣有無能力處理核廢料？她同意賴總統所說「這是個複雜的問題」，如果台灣現在無法處理，就沒有條件用這些東西。

施信民說，他不知道李遠哲、童子賢的態度是否帶給賴總統壓力，但確實已經給了環保團體很大的壓力，畢竟童子賢是大企業、聲音比環團大，大家比較會重視。台灣適不適合核電可以討論，但根據環團掌握的事證，台灣不適合發展核電，應把準備投資核電的經費，投注在半導體產業真正需要的綠電上，才能早日達到減碳 的目標。

施信民說，日本敦賀核電廠二號機由於無法排除下方存在活斷層，因此遭法院裁定不得重啟；賴總統的發言也提到這個案例，他認為賴總統是暗示台灣的核電廠也緊鄰斷層，從考量安全、防震的角度，不適合再重啟現有核電廠。

面對環團的憂慮，總統府發言人郭雅慧說，賴總統在委員會中強調，當前政府的重要工作是，確保穩定供電、優先努力開發多元綠電、不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的先進的核能技術。但無論是面對新的核能技術，或現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話，妥善解決核安、核廢料及法制面等諸多問題。